El lunes 11 de mayo de 2015, poco antes de las 18 horas, cuando el cuerpo de Juan José Márquez, más conocido como “Guitarrón”, de 31 años de edad, fue encontrado muerto en el camping de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). A unos veinte metros del camino a Cañadón La Francesa, continuando la calle 10 de Noviembre y Pérez, del barrio Cordón Forestal.

Fue el cuidador del camping, quien encontró el cuerpo. El hombre había salido en busca de leña por el descampado, topándose con el fallecido, quien estaba boca abajo y con la cabeza cubierta de sangre entre unas matas, por lo que inmediatamente informó a las autoridades sobre lo ocurrido.

Personal de la Seccional Sexta concurrió al lugar y una vez confirmado el hecho se convocó al personal de Policía Científica, la Brigada de Investigaciones y al Ministerio Público Fiscal, acercándose el fiscal de turno, Héctor Iturrioz. En principio se creía que el hombre había sido ultimado de un disparo, pero luego fue descartado al concretar la autopsia que confirmó que había sido golpeado brutalmente con un elemento contundente.

Las tareas tuvieron que continuar la mañana siguiente, dado que la oscuridad de la noche, y la falta de alumbrado público en la zona dificultaban las labores del personal, siendo así asignada la investigación a la fiscal, Cecilia Codina.

Durante el rastrillaje concretado, ya el día martes 12 de mayo, no encontraron elementos de interés para la investigación como el arma homicida, que presumían pudiera tratarse de un caño hueco con el cual golpearon en reiteradas ocasiones a Márquez, provocándole la pérdida de masa encefálica y fractura de cráneo, por ello, sangre y fragmentos de éste último fueron levantados ese día. Al igual, que algunas huellas y rastros. Tampoco el celular de la víctima fue encontrado en la zona, presumiendo que fue sustraído por parte de los autores, pues podría haber quedado alguna evidencia relevante.

LA HIPÓTESIS

En la escena del crimen, localizaron tres huellas, presumiendo que varias personas participaron del violento hecho, todo ello sumado a que no existían signos de pelea o forcejeo. Todo indicaba que la víctima estaría semiinconsciente o bien había concurrido a ese lugar bajo propia voluntad para reunirse con alguna persona, siendo finalmente rematado en aquel sitio. Sin embargo, la falta de testimonios que dieran cuenta de mayores precisiones y de cámaras de seguridad o incluso de iluminación, hicieron que la investigación llegara a un punto ciego, sin lograr detenciones ni imputaciones.

Márquez contaba con antecedentes. En 2010 tras un enfrentamiento con la policía se concretó un allanamiento en su vivienda, donde encontraron más de dos docenas de envoltorios de marihuana, debiendo comparecer ante la Justicia Federal. Además, en el 2012 fue baleado cuando estaba afuera de su domicilio, recibiendo dos disparos, uno en la clavícula y otro que rozó el mentón, pese a que tuvo que ser hospitalizado, no quiso denunciar el hecho.

LO ESTABAN BUSCANDO

La última vez que la familia vio a Márquez fue ese lunes aproximadamente a las 3 de la madrugada, pasó por su casa a cambiarse y salió. El domingo previo había tenido un partido de fútbol con amigos y una venta de pollos para recaudar fondos y por la noche se habían reunido a mirar el partido de Boca.

Según indicaban fuentes judiciales por aquel entonces, testigos comentaron que a Márquez lo habrían amenazado por algún tipo de “ajuste de cuentas” sobre el cual no trascendieron mayores detalles, y ese domingo, lo habrían estado buscando, por ello trataba de no permanecer siempre en un mismo lugar. No obstante, las amenazas terminaron concretándose, llevándose la vida de Márquez.