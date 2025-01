El martes pasado, cerca de las 20:10, Fabián Espinosa caminaba por Avenida Teniente Daniel Jukic, en el barrio Standart Norte, en el kilómetro 8, cuando una camioneta Toyota Hilux blanca sin patente lo atropelló y lo dejó tirado sin brindarle ningún tipo de ayuda.

El vecino que resultó con diversas lesiones solicita la colaboración de la comunidad para dar con el conductor prófugo. Hay una denuncia ante la policía y las cámaras de seguridad lograron captar el momento del accidente.

En diálogo con ADNSUR, Fabián contó que iba casi llegando a la farmacia en esa zona, cuando fue embestido por detrás por la camioneta, quedando tirado en la calle.

La familia Nieves, un legado de violencia en Comodoro: asesinatos, robos y más de 100 denuncias

“Estaba caminando por el costadito del cordón, me estaba subiendo a la vereda, escucho un ruido y cuando me doy vuelta, viene la camioneta y me choca”, relató. El conductor de la camioneta, lejos de frenar y auxiliarlo, escapó.

“Quedó todo filmado. La camioneta no tiene patente, con vidrios polarizados y aparentemente de Calera Córdoba”, agregó como dato.

Las personas que circulaban por la zona lo auxiliaron hasta que llegó la ambulancia y lo trasladó al hospital.

“Soy remisero, yo trabajo día a día y tengo una hija a la que mantener, pero desde el martes que no puedo porque aparentemente tengo los ligamentos y meniscos rotos, totalmente destruidos”, dijo tras mencionar que en las próximas horas deberá someterse a una resonancia para descartar que además haya una fractura.

El trágico final de María e Irina, las mochileras que fueron violadas y asesinadas cuando viajaban a Comodoro

“Todo el mundo puede tener algún accidente, te podés equivocar, pero no podés dejar tirada a una persona en el piso cuando te la llevaste por delante. A mí me chocó, me atropelló en el medio de la calle y me dejó tirado", lamentó finalmente.