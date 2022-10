El hecho sucedió este domingo por la madrugada y generó preocupación en la Ciudad de Trelew. Precisamente en dicha localidad, un hombre llevó a su hijo al Hospital Zonal porque tenía fiebre pero nunca lo atendieron y denunció abandono de persona.

De acuerdo a la información que pudo obtener ADNSUR, todo ocurrió pasadas las 04 horas, donde el padre de un bebé de 2 años se acercó a la Comisaría Seccional Primera para radicar una denuncia contra personal médico del Hospital.

“Me hago presente en esta dependencia a fin de denunciar que en el día de la fecha me dirigí hacia el hospital zonal con mi hijo menor de edad ya que tenía fiebre y debía ser atendido por un pediatra de guardia. Baje al subsuelo, en la guardia esperé hasta que me hicieron ingresar a una sala y dejaron a mi hijo recostado en una camilla, lo único que hicieron fue ponerle paños de agua fría y ahí nos dejaron”, señaló H.O.B.

“Después de que paso un tiempo prolongado, le consulté a una de las enfermas que había cuando iba a bajar el pediatra a atender a mi hijo y me contestó de mala manera ‘cuando se desocupe’”, ,agregó con indignación. Posteriormente y de acuerdo al relato del padre, continuó esperando y “le pedí hielo, me dijo que no tenían entonces le pedí por favor que me dieran mas paños para cambiarle los que tenia y me dieron pero yo mismo tuve que cambiárselos”, remarcó.

Después, solicitó un termómetro para tomarle la fiebre “ya que nadie se acercaba a mi hijo a asistirlo o a ver como seguía y me lo prestaron también de mala manera”, añadió.

En continuidad, detalló la triste situación que debió soportar. “Lo tuve que atender a mi hijo porque el pediatra nunca bajó en la sala donde estábamos, había una enfermera y un enfermero que no se identificaron pero cuando les consulté qué pediatra estaba de guardia, no me quisieron decir”, remarcó y agregó que “solo me dijeron que habían cinco pediatras de guardia y que se iban turnando pero hasta esta hora que me presente a radicar la presente en ningún momento bajó ninguno de ellos. Incluso había gente afuera esperando con menores hace un largo tiempo que tampoco eran atendidos”, denunció.

Por último, uno de los motivos por el cual se acercó a la comisaría se debe a un antecedente inmediato donde “falleció un menor de edad en el hospital por la falta de atención y responsabilidad de los médicos. Ese chico tuvo contacto con mi hijo que hoy levantó fiebre. Además a mi nene nunca lo atendieron”, cerró el hombre.