Horror: Un joven llevaba varios días muerto pero su familia lo ocultó y rezó para que reviva

Un joven de 24 años llevaba tres días muerto en su casa, la cual está ubicada en la provincia del Chaco. Cuando los efectivos pidieron ingresar, la madre y hermana del chaqueño prohibieron la entrada de las autoridades “con continuas expresiones religiosas”.

Todo inició cuando un hombre de 38 años avisó que hace varios días que no sabía nada de su sobrino Gastón Chávez. Fue a la casa donde residía, pero no lo dejaron entrar y no quisieron darle ningún tipo de información al respecto. Fue entonces cuando el tío denunció la desaparición.

Ante esta situación, los policías solicitaron una orden de allanamiento a la Fiscalía de turno y entraron al domicilio. En una de las habitaciones encontraron el cuerpo de Chávez sobre una cama y en estado de descomposición.

En la casa vivían el joven con su madre, su padrastro, su hermana y su sobrina. Los uniformados fueron hasta la vivienda, pero ninguno de ellos habría querido brindar información respecto al paradero y tampoco dejaron que el tío de 38 años ingrese a la casa. Por ello, un policía quedó resguardo, según indicó Diario Norte.

A las 5.40 llegó el móvil tanatológico de la División Bomberos de Charata. Allí lograron examinar el cuerpo del joven de 24 años que, según los forenses, llevaba más de tres días de fallecido por “Muerte Natural”. Se investiga porqué retuvieron el cuerpo del joven, tanto tiempo, informaron fuentes policiales.

Finalmente, el fiscal dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares sin tomar ninguna medida judicial para ellos.