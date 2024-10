Les quisieron robar, atraparon al ladrón pero por una pelea con la policía escapó y terminaron detenidos

“Si me decías en el Liceo ‘vos vas a ser la voz de Disney, de canales, de publicidades, te vas a ir a conocer afuera’, yo te decía ‘¿Qué carajo me estás diciendo?’”. Sebastián Castro Saavedra admite que le costó encontrar su rumbo. Estudió traductorado de inglés, se recibió de periodista deportivo y locutor, pero en el doblaje encontró el oficio que lo acompaña desde hace 13 años. El patagónico es la voz de Disney Juniors y les ha dado voz a personajes de Gravity Falls, The Walking Dead, entre otras series y películas; una historia de voces y superación.