Le robaron 5 veces en su panadería de Comodoro y teme por la vida de sus empleados: "Esperan que maten a uno"

Se cansó. Laura, propietaria de una panadería de Comodoro Rivadavia, manifestó su indignación tras ser víctima de la inseguridad en su comercio ubicado frente al barrio 30 de octubre.

La mujer remarcó que en este 2023, sufrió cinco robos y todos ellos fueron de un mismo delincuente, a quien denunció en cada ocasión pero nunca recibió una respuesta concreta para ponerle fin a la situación.

Sin embargo, además de los reiterados hechos, Laura comentó en diálogo con ADNSUR, una triste situación que vivió en una comisaría de la ciudad. “Quinta vez que me entraron a robar a mí, nosotros sabemos quien fue, mostramos la foto, nadie hace nada. Fui a la comisaría y me contestaron que es muy poco el suelo que ellos cobran para que me estén cuidando mi panadería, que yo les pague más sueldo para que ellos pueden trabajar”, lanzó indignada.

Posteriormente, se dirigió a Fiscalía y también a la Unidad Regional donde “mostré las denuncias de cada robo, el mismo pibe ingresó armado, le puso el arma en la cabeza a una de mis empleadas, yo no tengo por qué mantener a todos los vagos de ahí adentro, la bronca e impotencia me da. Tengo que ir a la Quinta, para ver que solución me da”.

En dicha seccional, donde le rechazaron la denuncia, indicó que vivió un particular y tenso momento. “Me dijeron que la otra vez yo sobrepasé sobre ellos y no me dan respuesta, si vos hablas con el jefe de la Unidad Regional, ellos se enojan. Si un día me matan un empleado o mi hijo, ¿Qué hacemos?. Están esperando que maten a alguien, parece que esa es la solución”. remarcó.

En cuanto al último hecho de inseguridad, esta vez el delincuente ingresó sin arma pero atacó a un empleado. “Vos no le diste pan a mis hermanos el otro día, dame la caja”, le dijo al joven quien le respondió: “Yo no te puedo dar nada porque me lo descuentan a mí”, se defendió y llamó a la policía, aunque el malviviente escapó en dirección a las “1008”.

Sobre el ladrón, detalló que “es un hombre con dos manos y dos brazos, puede venir a pedir trabajo, no tiene necesidad de robar. Me contaron que estuvo varias veces en la alcaldía y lo soltaron, o sea que las denuncias que yo hago no sirven para nada. Tengo que ir a la comisaría, volver a hacer una denuncia mañana a la fiscalía y rogarle a un juez que me de la prohibición de acercamiento”.

"El cuarto robo tuvimos que cerrar todo y atendíamos por la ventana, la misma gente se enojaba, ahora tengo que enrejarme completa para poder a trabajar. La última vez le digo al comisario, cierro la panadería pero vos hacete cargo los diez sueldos, prefiero hacer eso a que me me maten un empleado o mis hijos", afirmó con total tristeza.

Aún sin respuesta, la propietaria aseguró que “soy capaz de encadenarme en la fiscalía con tal de que me digan algo, estoy podrida que me entren a robar, no tengo vida. No hay respuesta de nadie, todos se lavan las manos. ‘¿Cómo un agente policía te va a pedir que le pagues un sueldo más así yo puede cubrir sus necesidades?’”.

“Vos trabajas por vocación de servicio, si no dedícate a otra cosa. No es culpa mía si cobras más o menos, pero yo tengo que estar al día con los impuestos, pero me roban o me matan a alguien, y la culpa va a ser mía. Es el mundo del revés”, cerró Laura.