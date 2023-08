Un intento de robo de un auto casi termina en una tragedia cuando, en su desesperación por huir, un hombre aceleró a toda velocidad sobre la vereda y atropelló a su vecina de toda la vida, una mujer mayor.

El hombre, de nombre Ariel, fue sorprendido por cuatro delincuentes armados que lo interceptaron este viernes en la puerta de su casa con el auto en marcha, al que se había subido instantes antes con su pequeño hijo. Al verse rodeado, aceleró y huyó por la vereda, sin advertir que la mujer, llamada Eva, estaba parada frente a él, a unos pocos metros.

La impactante secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la cuadra en la que ambos viven, en Villa Celina, partido de La Matanza. En el video, se observa como el auto de Ariel pasa justo entre un canasto de basura de hierro y su vecina, que queda atrapada contra la pared. Aunque no la atropella con el capot, la enviste con el espejo retrovisor izquierdo, arrojándola al piso.

“Doy gracias a Dios que no estoy muerta”, dijo Eva en diálogo con el canal de noticias LN+. La mujer estaba intentado abrir la puerta de su casa cuando sufrió el golpe, que le causó fracturas tanto en la muñeca como en el codo del brazo izquierdo. Aunque advirtió que al auto "se le venía encima" no pudo hacer nada para esquivarlo, ya que todo sucedió en unos pocos segundos.

Luego de la huida de Ariel, los delincuentes volvieron a subir al vehículo en el que había llegado y escaparon del lugar sin robar nada. Unos minutos después, habiendo pasado el riesgo, dio unas vueltas y volvió a su casa, donde encontró a su vecina golpeada. “Quedé shockeado con lo que pasó”, aseguró el hombre, de 45 años.

Todo comenzó cuando el vecino de Villa Celina se disponía a llevar a su hijo Bautista, de 7 años, a una clase de fútbol. Cuando estaban a punto de partir, un vehículo con cuatro delincuentes se puso a la par del automóvil de Ariel y tres de ellos, armados, descendieron para robarles. “Agaché la cabeza, le dije a Bauti que también lo hiciera y aceleré. Nunca vi a Eva. Solo sentí el ‘track’ que hizo el espejo”, relató el padre de familia.

Cuando Ariel se dio cuenta de que los asaltantes huyeron para el lado de la avenida General Paz, dio la vuelta a la manzana y regresó preocupado. No sabía qué había pasado con su espejo. Allí encontró a su vecina, todavía conmocionada y con mucha sangre que fluía de su brazo izquierdo.

Eva recordó sobre el episodio y sobre la actitud de su vecino: “Vino a atenderme y me llevó a un hospital de por acá, pero como no dieron mucha bolilla mis hijos me llevaron luego al Español”. En tanto, Ariel justificó su temeraria reacción: “Tuve mucho miedo de que me llevaron el auto con mi hijo adentro”.