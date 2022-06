Una cámara de seguridad registró el momento en donde un delincuente apuntó con su arma a un jubilado que salía de su casa en Isidro Casanova, provincia de Buenos Aires, le quitó las llaves del vehículo y se escapó.

“Levanta las manos, quedate quieto. Dos veces me lo dijo”, contó a la prensa el hombre. Y agregó que les respondió al delincuente: “no te hagas problema que de acá no me voy a mover”.

El jubilado contó que los delincuentes “estaban preparados” porque escaparon a toda velocidad. Además, explicó que no se resistió al robo para no salir herido: “Si me subía al auto no lo podía sacar porque tenía a otro auto obstaculizándome. Y además tenía al otro delincuente que me iba a pegar un tiro. La camioneta tiene solución, mi vida no”.

A su vez, descartó que los ladrones hayan querido ingresar a su casa, sino que directamente fueron en busca de su auto.