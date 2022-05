En las últimas horas de este pasado lunes, salió a la luz un video donde se puede observar la reacción el taxista que, el pasado sábado en Palermo, atropelló a tres estudiantes francesas tras sufrir un síncope: una de ellas murió.

La posterior reacción tras el accidente fue registrada por una de las pasajeras de un Fiat que fue embestido por el Volkswagen Voyage que manejaba el chofer de 74 años, en el cruce de la avenida Santa Fe y Armenia.

En la filmación, que fue difundida por Telefé, se ve al taxista desorientado, preguntando: “¿A dónde está? ¿Qué pasó? Contame qué pasó”. “Atropellaste”, le contestó la mujer, entre lágrimas.

Fatalidad: tras horas de agonía, murió una de las turistas francesas atropelladas por un taxi

“¿En serio me decís?”, preguntó el conductor mientras se tomaba la cabeza con sus manos. “Atropellaste a mucha gente”, reiteró la pasajera en evidente estado de shock, al mismo tiempo que filmaba lo acontecido.

“Te juro que no vi a nadie, me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó...”, indicó el taxista que, después de ese intercambio, volvió a desvanecerse.

Después de ese momento, el hombre oriundo del barrio porteño de Villa Urquiza, continúa internado en el Hospital Rivadavia.

Según el último parte médico, se encuentra “estable”, pero con asistencia respiratoria mecánica debido a una neumonía aspirativa. “No hubo cambios en su evolución con respecto a la mañana”, indicaron a Infobae.