Un ladrón se hizo pasar por cliente en una verdulería y atacó al dueño con gas pimienta para robarle. El inesperado hecho de inseguridad quedó grabado por las cámaras de seguridad y se viralizó en las redes sociales.

Todo ocurrió en un comercio ubicado en la localidad de San Fernando, Buenos Aires. Allí, un joven ingreso al local como un cliente normal para comprar algo. De esta forma, pidió un kilo de papas al dueño del local.Sin embargo cuando se dio vuelta, el ladrón lo atacó tirándole gas pimienta en los ojos.

Luego, amenazó a la víctima para que no hablara ni pida ayuda. De esta forma, lo encerró en el baño y junto a otro delincuente, pudieron llevarse la recaudación del día y un celular.

EL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA

Luego del ataque, el hombre contó que por las lesiones recibidas, se está colocando gotas para los ojos y debe usar lentes de sol durante un tiempo.

“Tenía un cuchillo, pero antes me pidió un kilo de papas. Pensé que era un cliente normal y no vi al otro ladrón (esperaba afuera de la verdulería) hasta que me mostraron el video. Y así como se ve en las imágenes me quemó la vista con el gas pimienta. Me cegó. Mis manos fueron a la cara y no tuve cómo defenderme ni reaccionar. Me empujó y me pidió que no gritara, porque yo pedí auxilio”

Respecto al robo, sostuvo que “se llevaron la recaudación del día y el celular. El tipo tiró el cuchillo y se fue. No los vi más. Salí para pedir ayuda, pero al tener la vista quemada no pude ver bien”, agregó. “El médico me dijo que me podría haber dejado ciego. Apenas me tiraron el gas pimienta me puse agua, y eso me hizo mal. Estuve una hora así, con toda la cara hinchada. El picor que se siente es en toda la zona”, reveló.

“Soy re buena onda, atiendo a la gente con la mejor, y nunca me imaginé que iba a hacerse pasar como cliente. Me agarró desprevenido”, se lamentó Héctor.

Por otra parte, indicó que pasó un mal momento “porque me tiró contra los cajones y me hizo dar vuelta en el piso, pegándome con patadas y amenazándome con el cuchillo”, concluyó.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR