COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El tribunal integrado por Raquel Tasello , Mariel Suárez y Alejandro Soñis dictó ocho años de prisión a Andrea Ruiz por el homicidio de su beba recién nacida ocurrido en diciembre de 2018.

El viernes pasado la habían declarado culpable. La fiscalía había pedido 17 años de cárcel para Ruiz pero los jueces dictaron la pena mínima.

El hecho ocurrió el 14 de diciembre de 2018, cuando la mujer fue encontrada en el baño de la casa donde se encontraba trabajando y había dado a luz a su beba, que luego fue encontrada por la policía envuelta en una toalla y dentro de una bolsa de plástico, detrás del inodoro, sin signos vitales.

Los jueces dieron por acreditada la materialidad el hecho no cuestionado por las partes. La bebé murió por asfixia y por omisión de cuidados al ser colocada en una bolsa, sin clamp en el cordón umbilical. La bebé N.N. nació a término y respiró al nacer, es decir nació con vida.

Según se detalló, en el momento del alumbramiento la acusada se encontraba sola en el baño, omitió atar el cordón umbilical para que no se desangre la beba. Cortó el cordón umbilical de la placenta, la metió en la bolsa y provocó su muerte por asfixia.

Asimismo, la acusada afirmó haber ocultado el embarazo por vergüenza con sus hijos. Las pericias psicológicas de la imputada develaron que venía de una familia disfuncional y que no se pudo vincular con eso que le pasaba, la situación que la avergonzaba y no sabía resolver. La acusada tuvo una actitud negadora y disociada, no había deseo de ser madre. Al momento del hecho se encontraba lúcida y es la paciente la que decide qué recordar y qué no.