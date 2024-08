Lo que comenzó como una caminata rutinaria por las calles de Cipolletti se convirtió en una auténtica pesadilla para una vecina, que estuvo a punto de caer en manos de un acosador. Ahora, se anima a contar su aterradora experiencia, tras haber logrado escapar de un intento de secuestro que tuvo lugar el pasado viernes por la tarde.

El incidente, que fue revelado por el gobernador Alberto Weretilneck, se desencadenó mientras la mujer transitaba por la calle Lago Gutiérrez, casi Ecuador. En ese momento, notó que un vehículo la seguía a baja velocidad. Al principio, intentó mantener la calma, pero rápidamente comprendió que el hombre al volante tenía intenciones siniestras.

“Yo le digo, ¿necesita algo? Vení, te llevo, me dice. Y yo lo quedo mirando seria, le digo, ¿necesita algo o no? No, vení, te llevo, me dice. Como de una manera insistente”, narró la mujer, aún conmocionada por lo vivido.

Al no ceder ante la insistencia del acosador, quien repetía de manera ofuscada que subiera al vehículo, la mujer decidió seguir su camino, resguardándose en un comercio cercano. Desde allí, pidió ayuda a los vecinos y se comunicó con su marido, quien acudió rápidamente en su auxilio.

En un acto de valentía, la pareja decidió regresar al barrio para enfrentar al individuo, logrando localizarlo estacionado entre un terreno baldío y una casa de paredes altas. Sin embargo, al ser descubierto, el hombre huyó nuevamente.

La situación se volvió aún más tensa cuando otro vehículo, con varios ocupantes, se interpuso entre el acosador y el marido de la mujer, dificultando la persecución. “Cuando mi marido lo alcanza, quiso agarrar piedras y tirarle a la camioneta y vino otro vehículo tipo Kangoo o Berlingo, con tres tipos adentro y le tiraron encima mi marido la camioneta”, relató la vecina, quien prefirió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad.

Finalmente, el acosador fue detenido, pero recuperó la libertad poco después, ya que no contaba con antecedentes penales. No obstante, desde la fiscalía se le impusieron medidas cautelares, como la prohibición de acercarse al lugar donde ocurrió el hecho, y se le formularon cargos por privación ilegítima de la libertad agravada.