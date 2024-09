Rumbo a los 90 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, su mamá María Noguera brindó una entrevista desde su casa y rompió en llanto al mostrar la habitación del nene de 5 años.

“Hace 84 días ya que seguimos con la cama de él vacía, la mochila de él esperándole para su escuela, teniendo una mochila nueva, esperándole también para estrenar”, comentó en diálogo con Mañanísima.

“Ahí está su bombacha de campo, su acordeón, su boina, su pañuelo y su camisa”, agregó mientras la cámara volvía a enfocar la cama.

“Antes de dormir hago un rezo por mi hijo así que armé también mi altarcito acá”, dijo la mujer que aún espera una respuesta concreta de la Justicia.

Por otro lado y cuando el periodista le preguntó “cómo se saca fuerzas para continuar”, María no dudó y cerró. “Doy gracias a la gente que siempre me está dando el apoyo, que me vienen a saludar y cuando me mandan saludos, así, de lejos. Hay gente de Estados Unidos que me está apoyando. Doy gracias a todo”