La Legislatura aprobó este jueves, por amplia mayoría, la modificación de la ley provincial de Hidrocarburos, con el fin de posibilitar reducir regalías hasta un 5% a las áreas cedidas recientemente por YPF a manos de PECOM. Se iguala así la potestad que rige para todas las demás operadoras, para obtener ese beneficio para impulsar proyectos especiales, tendientes a incrementar la producción y recuperar reservas hidrocarburíferas.

El proyecto 278/2024 fue argumentado por el diputado Emanuel Fernández, representante del bloque 'Despierta Chubut', mientras que también contó con el apoyo del presidente de Arriba Chubut, Juan Horacio Pais, al igual que gran parte de esa bancada.

La norma prevé adaptar la ley XII Nº 67, que prorrogó las concesiones de YPF en el año 2013, a lo que prevé la ley nacional de Hidrocarburos 17.319, que contempla la posibilidad de reducir regalías hasta un 5%, bajo determinadas condiciones que justifiquen ese beneficio, para incentivar una mayor actividad.

La mencionada ley provincial, en cambio, limitaba ese beneficio, en las áreas de YPF, estableciendo un piso del 10% por debajo del cual no se podrían reducir dichos ingresos para el Estado provincial. El proyecto aprobado este jueves busca equiparar la situación con el resto de las operadoras.

"En la provincia de Chubut -dice la nueva ley, entre sus fundamentos- existen yacimientos que registran un declive sostenido de la producción de hidrocarburos, con incremento del agua asociada y deterioro de las instalaciones de superficie que los lleva a alcanzar su límite económico. Como consecuencia estos yacimientos, que en algunos casos registran actividad desde hace más de un siglo, enfrentan una disminución constante de inversión y producción. Ante este panorama, es imperativo que la provincia promueva estrategias que impulsen nuevas inversiones y favorezcan la recuperación y sostenibilidad del sector, por ejemplo, a través de medidas de alivio fiscal o baja de las regalías".

A continuación, el proyecto da una serie de argumentos sobre el declino productivo de los yacimientos de la provincia y el auge del petróleo no convencional en Neuquén, que lleva a buscar mecanismos de incentivos para posibilitar el recupero de pozos, ante el aumento de la inactividad en la última década.

FERNÁNDEZ: “HAY PETRÓLEO PARA RATO, PERO ES NECESARIO DAR INCENTIVOS”

"Este proyecto busca readecuar los límites que se auto impuso el Estado provincial, para poder aplicar estos incentivos, que son herramientas indispensables para aumentar inversiones y mantener el empleo -dijo el diputado Emanuel Fernández para fundamentar el voto afirmativo de su bloque-. Como dijo el gobernador hace unos días, hay petróleo para rato en la provincia, pero necesitamos dar herramientas y crear políticas para que esto sea posible. Es importante aprobar esta modificación, que genera incentivos para estas áreas maduras".

Del mismo modo, aclaró que la ley "no otorga ningún beneficio de forma inmediata, sino que las operadoras deberán presentar un plan a la autoridad de aplicación y ésta evaluará si corresponde o no. En los últimos años se vienen aprobando en Chubut proyectos similares, lo mismo que en Mendoza y Santa Cruz. No le quita beneficios a nadie, porque a mayor producción en nuestra cuenca, habrá mayor ingreso y empleo en la provincia”.

PAIS: “LA MEDIDA ES PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y NO AFECTA A LOS MUNICIPIOS”

Desde la conducción del bloque Arriba Chubut, Juan Horacio Pais argumentó su acompañamiento al precisar que la norma viene a equiparar un incentivo que ya está vigente para el resto de las operadoras y que había quedado limitado para la concesión de YPF, que ha transferido pare de sus áreas a PECOM.

“Soy yacimientos que vienen con declino y requieren mucha inversión para volver a levantar el nivel de producción y recuperar el nivel de reservas declaradas”, dijo Pais, quien aclaró que también habló con el intendente Othar Macharashvili para conocer su posición sobre el tema.

“El proyecto permite eventualmente una reducción de regalías, pero esto no significa que esto se aplique para todas las áreas -afirmó-. Lo que se está haciendo es igualar las condiciones especiales que tenía antes YP. Quiero aclarar también que a en caso de que se redujeran los porcentajes, no se afectaría la parte correspondiente a los municipios, o sea que no perjudica a los municipios y la finalidad es igualar condiciones y permitir más inversión y más empleo”.

Por eso, insistió Pais, “si eventualmente la reducción de algún punto de regalías implica mayor producción y mayor cantidad de reservas, significará más recursos para todos los chubutenses”.

A su turno, la diputada Tatiana Goic, integrante de la bancada peronista, dijo que votaría en contra de la iniciativa, porque al mismo tiempo se aprobó una ley en la que se incrementan los aportes de los trabajadores estatales. Similar postura había anticipado Santiago Vasconcelos, desde el Frente de Izquierda, por lo que estos y Gustavo Fita sumaron 3 votos en contra de la norma.