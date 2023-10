La insólita justificación del funcionario despedido por transportar "droga zombie" en Chubut

Días atrás, un hombre fue interceptado en un control en la Ruta Nacional Nº 3 a la altura de la ciudad de Rawson, Chubut, donde la policía descubrió que llevaba diversos elementos destinados al consumo de drogas y también drogas sintéticas.

Posteriormente se confirmó que el hombre fue identificado como Néstor Barrientos, que se desempeñaba como secretario de Gobierno de la municipalidad de Ushuaia y fue apartado de su cargo tras conocerse el operativo.

En las últimas horas, Barrientos dio una insólita explicación de la razón por la cual transportaba las drogas. El hombre explicó que siempre creyó que lo que trasladaba “era sal del Himalaya”, y no paquetes con la peligrosa droga sintética.

El exsecretario de gobierno manejaba un Fiat Cronos, cuando a la altura de Rawson fue detenido cuando la policía lo revisó durante un control de rutina. Allí encontraron una caja con tres encendedores, tres pipas de inhalación, un tubo de cristal con piedras, un tubo de plástico, un vaper, tres picadores, una aguja hipodérmica, una balanza digital y una bolsa con 247,4 gramos de “sales de baño”.

El hombre dijo en su testimonio que su hija vive en Brasil y está mudándose a la provincia. Según sus declaraciones, se encontraba ayudándola a traer sus cosas, y dijo que la chica era consumidora de cannabis. Por lo tanto, tenía algunas pipas y elementos relacionados, pero no transportaba drogas.

“Quiero aclarar algunas cosas, primero es verdad que hubo un operativo y una incautación de elementos que pueden parecer sospechosos y no es verdad que estuve detenido, no tuve ningún inconveniente con el accionar de la Policía. Yo viajé a Brasil a buscar la mudanza de mi hija”, dijo el ex funcionario a Radio Provincia, de Tierra del Fuego.

Cuando los policías le pidieron que se detenga, el hombre avisó que "el perro puede llegar a detectar algo, pero se lo anticipo para que no se genere ninguna sorpresa”. El perro marcó el auto, y por lo tanto la policía llevó a cabo el operativo.

"Empiezan a revisar en la parte de atrás del asiento del acompañante, que había una caja que tenía elementos personales de mi hija, entre ellos unas pipas, pero yo estaba absolutamente seguro que no había marihuana, no estaba transportando ninguna sustancia, solo cuestiones personales de mi hija", manifestó.

Pero los agentes encontraron en una conservadora con una bolsa con porotos en su interior, y al lado otro paquete con una supuesta sal del Himalaya.

Cuando hicieron el test correspondiente en la sede policial, el resultado arrojó positivo de Fentanilo. "Para mí eso era sal del Himalaya como me lo había dado mi hija, nada más, y obviamente que hicieron el test y cuando lo hacen el papel sobre el que rocía, toma un leve tinte parduzco. Entonces ellos consideran que podría tratarse de esta droga que ellos estaban buscando”, se defendió el ex funcionario.

Ante estos hechos, desde la jefatura de Gabinete del municipio de Ushuaia decidieron apartarlo de su cargo "hasta que la justicia se expida”.

“Yo sé que ya el daño está hecho, yo sé que seguramente para mucha gente ya soy culpable de todo, pero bueno, tengo la necesidad de aclararlo. Me voy a ir a Trelew de nuevo a ponerme a disposición de la justicia”, finalizó Barrientos.