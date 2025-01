En las últimas horas se viralizó la insólita despedida del mejor amigo de un ladrón asesinado por un policía. En el posteo que compartió en sus historias de la red social Instagram, el joven le pidió a su amigo hacerse respetar en el cielo y “robarle a Dios”.

Cabe recordar que el pasado viernes 24 de enero por la noche, un policía fue asaltado en Villa Madero, La Matanza, y al defenderse a tiros, logró matar a uno de los ladrones, mientras que su cómplice, quien también resultó herido en el pecho, falleció tras ser internado en el Hospital Ballestrini.

El agente de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOI) de la Policía bonaerense fue sorprendido por delincuentes en la intersección de Roque Sáenz Peña y avenida Crovara, donde, al verse atacado, el policía disparó en respuesta contra los asaltantes, según indicaron fuentes de Todo Noticias. En el caso, intervino el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de la jurisdicción.

EL INSÓLITO MENSAJE DE DESPEDIDA

“No, Frankito, de guachines, hermano. Hacíamos nuestra plata y ahora me dejás solo, hermanito. Siempre me decías que dejara de robar y yo no quería, hermanito, porque yo nací bandido y eso siempre te lo dije, hermanito”, comenzó diciendo. “Prometo siempre tenerte en mi corazón, prometo venganza contra todo eso”, agregó.

“Yo nunca te voy a olvidar. Mandale fuerzas a tu familia y cuidanos desde el cielo, a los antichorros, bala. Vos sabés, hermanito, esto no se va a quedar así. Vamos a pedir justicia por vos, bandido, siempre presente, chorrito, anda a robarle a Dios y a hacerte respetar en el cielo. Enseñale quién tiene más chispa a todo eso. Quédate tranquilo que yo lo voy a cuidar, al Tahiel, tu hijo. Te va a cobrar venganza y a la Agus la voy a cuidar, yo, bandido. De eso no te preocupes”, concluyó.

Con información de X (@PorqueTTArg) y Todo Noticias, redactada y editada por un periodista de ADNSUR