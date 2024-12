Por un recurso extraordinario del fiscal Omar Rodríguez, volverá a realizarse un juicio oral contra el ex subsecretario de Servicios Públicos de Chubut, Pablo Korn, quien había sido absuelto junto al empresario Darío D'Amico por presuntas negociaciones incompatibles en la compra de materiales eléctricos en dos hechos: uno ocurrido en la emergencia climática de Comodoro Rivadavia y otro en Puerto Pirámides.

Pablo Korn fue subsecretario de Servicios Públicos y se lo acusa de haber contratado de manera directa con una firma comercial que pertenecía a un amigo del exfuncionario. El objeto de las contrataciones aludidas fue la adquisición de elementos necesarios para llevar adelante la reparación de buena parte de la infraestructura de Comodoro Rivadavia, la cual fue dañada en algunos casos y destruida en otros por el temporal de lluvia que azotó a dicha ciudad a partir del 29 de marzo del año 2017.

La hipótesis de investigación de los fiscales sostuvo que, en plena emergencia provincial decretada por el gobernador Mario Das Neves, el subsecretario de Servicios Públicos, Pablo Korn, "aprovechándose de la función pública que desempeñaba y especialmente en función del cargo que ocupaba, con la clara intención de beneficiar económicamente a su amigo Darío Rubén D'Amico (presidente del directorio de la firma Muebleluz S.A.), se interesó y direccionó las contrataciones aludidas en favor de su amigo. Para ello, pasó por encima del interés público, violando el fiel y debido desempeño en la función que ocupó, perjudicando el interés que a él le fue confiado por su mandante."

Por otra parte, a este hecho se le sumó otro que tenía que ver con una obra realizada en la localidad de Puerto Pirámides, relacionada con desechos cloacales, en la que el exfuncionario también contrató a la firma de su amigo para la adquisición de elementos necesarios para la ejecución de la misma, según la denuncia realizada por el intendente de entonces, Fabián Gandón.

Absolución y apelación

El 9 de noviembre de 2022, el tribunal integrado por los jueces Karina Breckle como presidenta, acompañada por Silvina Vélez de Lago Puelo y Ariel Quiroga de Sarmiento, resolvió en forma unánime declarar a Pablo Korn y Dario Damico absueltos de todos los cargos en su contra.

Fue luego de un extenso y complejo debate, donde el Ministerio Público Fiscal del Chubut fue representado por el fiscal Omar Rodríguez, titular de la UFE, y el fiscal jefe de Pto Madryn, Alex Williams, quienes llevaron adelante la acusación durante todo el proceso y consideran la posibilidad de apelar la medida ante una instancia superior.

Mientras que la defensa de Pablo Korn y Dario D'Amico la ejerció el abogado Federico Ruffa.

El juicio se hizo de manera virtual. Los fiscales afirman que dos jueces apagaban las cámaras y sospechan que no tuvieron contacto directo con la evidencia.

Luego, los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams pidieron que se revise la resolución de los jueces Karina Breckle, Silvina Vélez y Ariel Quiroga, que absolvió a Pablo Korn y Dario D'Amico, y pidieron que se haga un nuevo juicio.

“En el debate puesto en crisis, no solo los magistrados Quiroga y Vélez no tuvieron contacto directo con la evidencia, ni durante la producción de las mismas, ni al momento de la deliberación, sino que además se pudo observar que las cámaras en varios momentos del debate estuvieron apagadas”, expresaron.

Y señalaron que “en particular, resulta grave la situación del juez Quiroga, ya que se pudo verificar que durante el debate su cámara estuvo apagada por más de tres horas, situación que genera una enorme incertidumbre respecto de si el magistrado percibió la evidencia rendida en el debate. De lo expuesto, se puede inferir que ambos jueces no tuvieron el pleno conocimiento de la evidencia rendida en el juicio, a partir de los escasos fundamentos que se desprenden de sus votos. Sobre todo, el voto de la Dra. Vélez, que solamente valoró, y de manera parcial, apenas unos pocos testigos de los muchos que declararon en el juicio, así como también incurrió en yerros materiales, producto seguramente de la falta de contacto con la evidencia”, indica parte del extenso recurso presentado.

“En materia de corrupción no se puede tolerar, por más emergencia que haya en el momento que sea, que el servidor público contrate con un pariente, con un amigo, con un socio. En una sociedad como la nuestra, atravesada por la corrupción, no podemos permitirnos normalizar lo anormal, lo incorrecto, lo que no está bien”, sostienen en el escrito, donde piden que se revoque la absolución y se efectúe un nuevo juicio.

Decisión final

La impugnación de los fiscales llegó en 2023 hasta el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que dio la razón y ordenó un nuevo juicio. Sin embargo, cuando se conformó el nuevo tribunal, la defensa ejercida por Ruffa planteó el vencimiento de los plazos.

El nuevo tribunal le dio la razón al defensor y consideró que los plazos estaban vencidos, por lo que esta decisión nuevamente fue impugnada por los fiscales ante el STJ, que esta vez no hizo lugar.

Por ello, Rodríguez y Williams fueron en queja hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó sin efecto la sentencia que había confirmado el sobreseimiento de Pablo Korn, exsubsecretario de Servicios Públicos del Ministerio de Infraestructura de Chubut.

Con esta decisión, la causa podrá avanzar hacia un nuevo juicio oral y público. El máximo tribunal resolvió este 27 de diciembre de 2024 hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por el Procurador General de la Provincia del Chubut, respaldado por el dictamen del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal.

En su fallo, la Corte indicó que los fundamentos del dictamen del Procurador General de la Nación resultan aplicables al caso y remitió la causa al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento.

Nota redactada por un periodista de ADNSUR, con información del Ministerio Público Fiscal.