Iturrioz: “El enfrentamiento entre bandas en las 1008 fue por el control del barrio”

El ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, informó que en los allanamientos en ‘las 1008’ viviendas de Comodoro se secuestró un total de 7 armas, sin detenidos, al tiempo que la principal hipótesis de investigación es que las bandas se enfrentaron por disputa del territorio y “para dirimir quién ingresa o no ingresa al barrio”.

Los calibres de las armas secuestradas abarcan los .22, .38 y 9 mm, según detalló: “Van a tener que ser peritadas, pero entiendo que algunas están restringidas por poseedor de legítimo usuario, pero eso no implica que puedan ser utilizadas para cometer delitos -apuntó-. Alguna puede haber provenido de la policía, pero hay que hacer un análisis más extenso para determinar el origen cierto, pero creemos que son armas de policía robadas”.

Sobre el origen del enfrentamiento a tiros el lunes pasado, el funcionario dijo que no se pueden brindar mayores detalles. “Lo que se puede difundir es que había gente que era del barrio, que lo había abandonado y volvió al barrio y quería tener el control. Esto fue el origen del enfrentamiento armado, por el control de quién entra y quién no entra al barrio, porque el que se va no puede volver a entrar -graficó-. Es más complejo de explicar, pero no puedo brindar más información porque la investigación está a cargo de los fiscales”.

Por otro lado, indicó que aún se debe establecer si el herido de bala en el pie se corresponde con los hechos ocurridos en la noche del lunes. “Eso se va a determinar cuando concluya la investigación, sobre los primeros lesionados de arma de fuego que hubo la semana anterior a este hecho”, añadió, en diálogo con Actualidad 2.0.

Iturrioz no descartó que se produzcan detenciones, ya que además de las armas se secuestraron elementos tecnológicos que podrían ser de origen delictivo. También refirió que las viviendas allanadas, en algunos casos, están ocupadas de manera ilegal, ya que no eran sus legales adjudicatarios.

COMANDO UNIFICADO DE SEGURIDAD EN COMODORO

Iturrioz anticipó que se sigue trabajando para poner en funcionamiento el ‘Comando Unificado de Seguridad’ en Comodoro Rivadavia, lo que se podría poner en vigencia en la segunda quincena de septiembre.

“Se está trabajando en todo el marco normativo, con las resoluciones del Ministerio de Seguridad de la provincia y el de Nación, por lo que estamos intercambiando información para darle fundamento a cada una de las normas particulares que se dicte”, precisó.

“Concluida la primera quincena del mes próximo tenemos el encuentro con Nación y estimo que en una semana más, la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) va a firmar la resolución”, concluyó.