La policía de Puerto Madryn busca intensamente a Evangelina Florencia Morán y su hija de cuatro años, quienes fueron vistas por última vez el lunes pasado a las 10 de la mañana en la localidad de Bombai en Santa Fé.

La Policía del Santa Fé emitió una orden de búsqueda urgente este viernes, a raíz de que el teléfono celular de la mujer habría sido rastreado en Puerto Madryn. La División de Búsqueda de Personas está indagando en las empresas de transporte para verificar si la mujer llegó a la terminal de la ciudad del golfo.

El conflicto se habría desatado con la expareja a partir de la tenencia de la menor. La mujer grabó un video en las redes sociales en el que piden que la dejen en paz y no la sigan buscando. La madre y la nena parecen estar solas en un hotel o en un departamento.

“¿Cuando fui a pedir un mes seguido que me ayudaran a ver a la nena y no me la dejaban ver, dónde estaban? ¡Es mi hija! ¿Ahora se vienen a mover porque mamá se fue de vacaciones con la nena? ¿Ahora se vienen a mover porque papá hizo la denuncia? Nadie hizo nada y ahora me están buscando", se despachó Evangelina.

En le video Evangelina Morán parece hablarle directo a los ojos a los funcionarios de la Justicia santafesina, la comuna de Bombai, la Policía y las organizaciones civiles, que la están buscando.

“Lo único que quiero es que me dejen vivir tranquila. No jodan, no estamos desaparecidas. Esta es mi manera de decir basta. Me cansé. Estoy pidiendo vivir tranquila y en paz con mi hija a gritos y nadie me escuchó”, expuso.

El último posteo de Evangelina Florencia Morán data de este jueves y está dirigido a la Justicia santafesina. Ella denuncia que ha sido víctima de reiterados maltratos y da a entender que está protegiendo a su hija.

Según la Justicia de Santa Fé, la última vez que la vieron la nena vestía un buzo con capucha de color gris oscuro con una inscripción de un búfalo y dice 'blull orange', un pantalón similar a un jean de color azul claro, cabello con ondas de color castaño oscuro, con aritos tipo argolla, y ojos marrones.