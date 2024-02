Un hombre que fue hallado culpable de ejercer violencia de género contra su ex pareja en la localidad de Cutral Co, Neuquén, no cumplirá su pena de un año de prisión en la cárcel debido a la falta de espacio.

La sentencia se produjo luego de que el agresor fuera encontrado culpable de varios delitos, incluyendo violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas simples y desobediencia a una orden judicial.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre se acercó a la casa de su ex novia y la amenazó de muerte con una navaja. La mujer se defendió e hirió al agresor en la mano con un cuchillo. A pesar de tener una orden de restricción en su contra, el hombre volvió a la vivienda de la víctima, donde la golpeó y amenazó nuevamente.

