El lunes alrededor de las 16:30 horas, un hombre intentó entrar por la fuerza a robar a una casa del barrio San Cayetano. Según explicó la propietaria del lugar, forcejeó la puerta y rompió la cerradura. Sin embargo, un golpe de suerte y una falla en la cerradura evitó que el presunto ladrón pudiera hacer algo.

ADNSUR conversó con Daiana, la vecina damnificada, quien explicó que fueron cerca de tres intentos de robos por los que acusan a esta persona que -en su caso- quedó registrada por las cámaras de seguridad.

“Estaba en mi casa con mis nenes, durmiendo la siesta en la pieza cuando escuché el primer ruido que -viendo las cámaras después- vi que era la primera patada que le pegó a la puerta de mi cuñada, a lo cual yo no me levanto porque creí que era un ruido del exterior, algún animal o algo, entonces ya en ese momento me quedé despierta pero no me levanté a fijarme ni nada”, comenzó a reconstruir la escena la vecina.

Y continuó, “después viendo las cámaras, como no pudo abrir la puerta a patadas, fue hasta el auto a buscar una barreta, volvió y ahí sí ya intentó barretear pero como no pudo pegó una patada más fuerte, ahí yo sí me levanté porque escuché el ruido. Me asomé a la ventana, y no vi nada porque mi ventana no da para la casa de mi cuñada”.

En tanto, explicó que en su casa tiene una cerradura “tipo pasante”, entonces las llaves siempre quedan “del lado de afuera”. “Cuando yo me levanto, escucho el ruido y él ya estaba tratando de abrir la puerta mía del lado de afuera, como yo creí que era mi marido le dije ‘ahí voy’, porque creí que no podía abrir la puerta. Él no me contestó y seguí escuchando el ruido de que cayó la barreta al piso. Entonces lo que hice fue trabar la puerta del lado de adentro, porque seguía intentando abrir mi puerta, cuando me escuchó a mí fue que salió corriendo y se fue en el auto en el que había venido”.

En referencia a un vehículo Fiat Siena color blanco que se ve estacionado en la calle y quedó registrado por las grabaciones. “Él se tomó el tiempo de bajar, de ver si podía abrir la puerta, se fue al auto de nuevo a buscar la barreta y volver a intentar abrir la puerta de nuevo”.

En un principio, Daiana creyó que su casa “estaba marcada”. Y explicó que en la vivienda siempre hay que gente pero no mucho movimiento en el exterior.

VECINOS COMUNICADOS POR WHATSAPP

Daiana dio aviso del intento de robo a sus vecinos por un grupo de WhatsApp. “Avisé y enseguida los vecinos se pusieron la 10, se fijaron en sus cámaras y ahí saqué más información del auto, porque en mi cámara no se veía bien”.

“Ellos me pasaron información del auto, ya tenía unas características que se lo podía identificar y después en el transcurso del día me siguieron llegando videos del hombre, en el que quiso entrar a robar en varias casas, no es que fue vino directo acá”, remarcó.

“Yo soy nueva en el barrio. Estoy hace unos cuatro meses. Capaz que te entraban a robar lo que veían en el patio, no es que intentaban entrar a las casas”, precisó.