Incendio fatal en Comodoro: la policía investiga la muerte de Valentina Salas

Tras el trágico incendio que cobró la vida de Valentina Salas, de 25 años, en el Barrio Los Bretes de Comodoro Rivadavia, la Policía se encuentra investigando si existía algún tipo de violencia intrafamiliar previa entre la víctima y el hombre de 34 años que sobrevivió al siniestro.

En diálogo con ADNSUR, Pablo Lobos, jefe de la Brigada de Investigaciones, detalló los avances de la pesquisa y la complejidad que implica este tipo de casos.

"Es bastante complejo para nosotros una investigación de este tipo porque hay dos personas conviviendo en un hogar. Es como un caso de violencia intrafamiliar. Es muy parecido, lamentablemente, cuando hay dos personas ahí exactamente. No puede declarar, eso es lo complicado en estos casos", explicó Lobos.

Es empleada de limpieza de un banco en Comodoro, encontró dólares y tuvo el mejor gesto del año

Según el perito de bomberos, el incendio se habría originado por una sobrecarga en los cables y una conexión precaria de la luz desde el poste a la vivienda. Sin embargo, la Policía se enfoca en determinar cómo se produjo la muerte de Valentina.

"Nosotros tuvimos sí, hablando con los generalmente lo que hacemos es hablar con de práctica casi de hablar con los vecinos, a ver que nos pudieron indicar si habían observado alguna situación de violencia anterior", detalló el jefe policial.

En ese sentido, Lobos indicó que el hombre que sobrevivió al incendio no fue interrogado como testigo "por principios de sospechas o que podría guardar algún tipo de vinculación con la muerte".

Trágico incendio en Comodoro: encontraron muerta a una mujer en el interior de una casa

"No se le tomó como testigo. Solamente se lo identifica a los fines de más adelante en el proceso ver en qué calidad queda esta persona", aclaró.

Consultado sobre los plazos de la investigación, Lobos señaló que no tienen un límite establecido, ya que no hay una persona detenida. "Podemos avanzar, se puede llegar a eventualmente archivar en algún momento y después si surge algo volver a desarchivar y volver a trabajar, no tenemos un plazo por suerte también eso no nos corre el tiempo para investigar", concluyó.