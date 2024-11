Un espectacular accidente ocurrió este lunes cerca de las 12:30 en la Ruta Nacional 22, a la altura del ingreso a Plottier. Un vehículo que transitaba en dirección a Senillosa terminó volcado, generando preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona.

El hecho tuvo lugar frente al Instituto de Formación Docente N°5 (IFD), un punto de alto tránsito en horarios pico. Personal policial se hizo presente rápidamente en el lugar para asistir en las tareas de contención y controlar la circulación vehicular.

Debido al accidente, se habilitó solo un carril de la mano que conecta Neuquén con Senillosa, lo que provocó demoras significativas y largas filas de vehículos en la zona. Las autoridades solicitaron precaución a quienes transiten por este tramo de la ruta mientras continúan las tareas de peritaje y remoción del vehículo.

Un camionero volcó al intentar esquivar a un grupo de ciclistas en la Ruta 3 y terminó en el hospital

Aunque hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre el estado del conductor o si hubo heridos, se confirmó que el accidente no involucró a otros vehículos. La Policía trabaja para determinar las causas del vuelco, aunque no se descartan factores como exceso de velocidad o maniobras imprudentes en una zona donde el tránsito suele ser intenso.

Con información de DiarioRN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.