COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - A través de un acuerdo de ministros, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut resolvió implementar en los organismos jurisdiccionales no penales el "Sistema de Presentación de Escritos Electrónicos".



Su implementación comienza a partir de este jueves en los Juzgados Asociados de Familia de Comodoro Rivadavia y luego continuará en los restantes del mismo fuero de la provincia y, así, sucesivamente en los demás organismos integrantes de los Fueros No Penales.



En atención al contexto de la vigencia de la “feria judicial extraordinaria por razones sanitarias” dispuesta por Acuerdo Plenario Nº 4870/2020 y la suspensión de plazos procesales en todos los casos judiciales, las presentaciones que se realicen mediante el sistema que se implementa, deberán reunir los recaudos de impostergabilidad y urgencia que ameriten la habilitación de feria.



El "Sistema de Presentación de Escritos Electrónicos" se implementará para toda presentación vinculada a causas en trámite.



Los escritos de inicio de causas no se incluyen en la presente regulación y los mismos se presentarán en la Mesa General de Entradas u Oficina de Adjudicación de Causas correspondiente.



El novedoso sistema es aplicable a los actos procesales de producción de partes, profesionales del derecho, de terceros intervinientes, auxiliares de justicia y todo otro participante del proceso judicial.



A partir de la implementación de la presente Acordada, es obligatoria para todos los operadores de los Fueros No Penales (Magistrados, Funcionarios, Empleados, partes, profesionales del derecho, Ministerios Públicos, Auxiliares de Justicia) la registración, en los sistemas de gestión informatizada, de los actos que realizan durante el proceso jurisdiccional.



La puesta en marcha de este procedimiento incluye la implementación de mecanismos de capacitación permanente a los operadores del sistema y vías de comunicación permanente con los Colegios de Abogados de la Provincia.



En los considerandos de la medida, los ministros Mario Vivas y Alejandro Panizzi explicitaron que en virtud de la pandemia de Coronavirus (COVID-19) que nos afecta, la incorporación de este sistema permitirá optimizar y brindar el servicio de justicia con la menor -o casi nula concurrencia de personas a los edificios en los que se ejerce la función judicial, lo que facilita cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.



Se tuvo en cuenta también que esta tecnología ya se encuentra desarrollada por la Secretaría de Informática Jurídica del Superior Tribunal de Justicia y ha sido implementada en el Fuero Penal, con resultados altamente positivos.



El sistema que comienza a implementarse hoy, imprimirá celeridad a los procesos judiciales, adecuando los métodos de trabajo, registración y gestión de trámites, en la medida en que propende a la despapelización de la actividad.



El paso que se ha dado forma parte de una visión estratégica de la Corte Provincial del Chubut, ya que si bien fue dado en el contexto de la emergencia sanitaria, apunta al futuro y a lograr un fuerte y definitivo impacto en el funcionamiento del servicio de Justicia.