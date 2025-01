Un grupo de delincuentes robó un automóvil en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, con un bebé dentro.

El hecho ocurrió este domingo 19 de enero, según lo registrado por una cámara de seguridad en la calle California, en el conurbano. En el video se observa un vehículo estacionando frente a una vivienda, de la que salen una mujer y su perro.

Poco después, un grupo de ladrones se acerca caminando, sin apuro, rodea el automóvil y abre las puertas del vehículo de manera violenta. Mientras la mujer parece intentar buscar ayuda, los delincuentes forcejean con la pareja que estaba dentro del auto, que viajaba con su bebé.

En las imágenes se ve cómo el hombre primero sale del auto con el niño en brazos. Luego, los delincuentes extraen a la madre, que parecía estar completamente aterrada por lo sucedido.

Un vecino de la familia, en una entrevista televisiva, comentó: “Es algo común. Los ladrones vienen caminando o en coche, y aprovechan cuando los vecinos están bajando del auto. Siempre están buscando a alguien de quien robarle algo”.

Además, describió cómo la madre del niño sufrió un “ataque de pánico” y por eso no accedió inmediatamente a salir del asiento del acompañante.

El mismo vecino también expresó su preocupación por la falta de seguridad en la zona. “Aquí todos tenemos rejas en nuestras casas. Es lo mínimo. La gente se siente insegura porque no hay respuestas políticas en La Matanza. Hay cosas que no se esclarecen y un patrullero en Virrey del Pino no puede hacer nada”, concluyó.