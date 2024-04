Iba en contramano, le secuestraron la moto y su mamá se peleó con la policía en una ciudad de la Patagonia

Este miércoles por la tarde en Río Gallegos, la policía secuestró una moto que no tenía la documentación en regla y que además era manejada por un menor de edad. En pleno hecho, la mamá del joven terminó discutiendo con los agentes para evitar que se lleven el vehículo.

El suceso trascendió en el barrio 400 Departamentos cuando los uniformados notaron que una persona estaba conduciendo en sentido contrario sobre la calle Blumetti de esa localidad santacruceña.

Al solicitarle sus datos, informaron que no tenía la documentación y que además no tenía permitido estar al volante dado que su edad no era la requerida, indicaron fuentes al sitio La Opinión Austral.

En pleno proceso, las autoridades realizaron el secuestro vehicular hasta que la madre del menor arribó para discutir con los uniformados e increparlos por la decisión.