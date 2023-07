Un conductor presenció algo extraño en una ruta de Córdoba, decidió frenar y se llevó la sorpresa de su vida.

El protagonista de la historia se llama Mauro Oviedo, quien viajaba con su vehículo por el interior cordobés cuándo observó un bulto que le llamó la atención. El joven transitaba por la ruta provincial 58 desde Inriville a Marcos Juárez y avistó algo al costado del camino. Al verlo, Oviedo decidió frenar para investigar de qué se trataba.

“Encontramos un perrito recién nacido, tirado en la ruta. ¿Por qué existe gente así?”, añadió en una inscripción del video que publicó en su cuenta de TikTok. Con urgencia, el joven trasladó al cachorro a una veterinaria ya que presentaba evidentes síntomas de hipotermia y deshidratación. “Quedé impactado”, señaló.

Los usuarios comentaron el posteo solicitando a Oviedo que los mantenga informados sobre el estado de salud del perro. El joven contestó con una serie de posteos mostrando como evolucionaba el cachorro.

"Después de que se recuperó en la veterinaria me lo traje con unos medicamentos. Igual, que existan personas que tiran a un animal conscientes de que se va a morir y que después puedan dormir tranquilas, no me entra en la cabeza", aseguró en diálogo con La Nación.

Pasaron los días y lo peor ya pasó. Ahora Moll (tal el nombre elegido para el animalito) tiene un hogar y Mauro una mascota a la cual darle todo su cariño y contención.