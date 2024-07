Un grave caso de maltrato animal se registró en la localidad de Las Heras, en Santa Cruz, con el salvaje asesinato de dos perros. Las circunstancias de los ataques darían cuenta de un intento de amedrentamiento hacia un grupo de proteccionistas independientes. Ya se radicó la denuncia.

Una de las protectoras de animales, Micaela Cárdenas, relató la terrible situación que vivió el fin de semana pasado. “Tengo tres cuchas afuera de mi local, donde yo me hacía cargo de tres callejeros que quedaron en la calle, ahí tenían agua y comida todos los días", comenzó explicando.

“El lunes a la mañana me encuentro con una foto de un perro que estaba atravesado con un hierro de lado a lado. Me pongo a mirar y pienso que puede que sea una de mis callejeras porque el día anterior yo había venido al local y a ella no la vi”, lo que terminó confirmar al acercarse al lugar donde la encontraron.

“Fue muy aberrante lo que hicieron con la perra, fue alguien con mucha maldad, mucha bronca”, dijo sobre el ataque a la perra que cuidaba

En diálogo con FM Las Heras 92.1, la mujer contó que en horas de la noche de ese mismo día "una de mis compañeras me avisó que habían entrado a un lugar en donde ella tiene algunos perros. Entraron, le rompieron todas las cosas que están relacionadas a los perros, alimentos y demás. También le mataron uno de los perros, se lo ahorcaron”, relató.

Estos hechos no serían aislados y podrían estar también relacionados con distintos hechos de envenenamiento que se dieron en el último mes, en los barrios 1° de Mayo, Malvinas y zona de chacras.

“Todavía no sabemos absolutamente nada. Sí decimos que es alguien que está bastante enojado o enojada con nosotras, por el hecho de que estamos metidas en la protectora. Nosotros estamos a favor de los animales y si nosotros hacemos denuncias, hacemos reclamos, es por el bien de ellos, porque son vidas y no es justo que estén sufriendo de la forma que están sufriendo”, comentó Micaela, según publica La Opinión Austral.

“Definitivamente es una persona que está muy embroncada con nosotras para hacer este tipo de daño, la verdad que es muchísimo porque, como decimos, nos tocó en donde saben que más nos duele", concluyó la mujer.