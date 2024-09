Un violento hecho de inseguridad ocurrió en el interior de un colectivo. Delincuentes interceptaron a un chofer para robarle y le cortaron tres dedos con un machete. Desde las líneas de colectivo de la compañía iniciaron un paro reclamando seguridad.

El impactante hecho ocurrió el pasado lunes 23 de septiembre antes de la medianoche en la localidad bonaerense de José C. Paz, Buenos Aires. Allí, un chofer realizaba el último recorrido que estaba por finalizar, cuando aparecieron tres personas en medio de la calle. De esta manera, la víctima frenó para no pisarlos.

Sin embargo, los delincuentes ingresaron al colectivo con la intención de robarle y lo atacaron brutalmente. “Le robaron el teléfono y las pertenencias que tenía. No le dieron tiempo ni a resistirse, le pegaron y le dejaron el ojo y la nariz mal. Después, con un machete le cortaron los dedos”, explicó uno de los compañeros de la víctima.

“Eran tres, uno con un arma, otro con un cuchillo y otro que esperaba en la puerta”, agregó. Por otra parte, uno de los delegados de la compañía de transporte, indicó que “en ese mismo lugar fueron dos veces las que le cortaron los dedos a los choferes”.

“Estamos todos muy preocupados, muy mal. Nunca pasó algo tan grave en nuestra empresa y no queremos que pase más nada. Queremos poder darle la tranquilidad a los choferes para poder salir a trabajar”, añadió.

Por otra parte, revelaron que las cosas se dieron por el destino, indicando que la víctima no debía haber realizado ese recorrido. “Por cosas del destino tuvo que ir él”, explicó un compañero.

En tanto, tras el impactante ataque y en medio del Día del Colectivero, las líneas de transporte de la compañía iniciaron un paro y reclamaron seguridad.

