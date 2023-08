En menos de 24 horas, un hombre intentó asesinar a su ex pareja en dos ocasiones y quiso prender fuego su casa con pequeña hija de 5 años que tienen en común.

El hecho ocurrió el pasado miércoles en Alderete, en Tucumán y fue la mujer quien capturó la secuencia en la que se ve cómo el agresor estacionó con su moto sobre la reja de la casa, mojó la cortina de la ventana en el tanque de nafta del vehículo y la prendió fuego, con el objetivo de incendiar la casa.

Además, la víctima, identificada como Romina, denunció que tan solo 24 horas después de ese incidente, su ex pareja destrozó la puerta y arrojó una bomba molotov contra su hogar. La valiente mujer relató que logró contener el fuego arrojando baldes de agua sobre los muebles y electrodomésticos dañados.

La pareja se separó hace más de un año, pero el hombre no desiste de la agresiones contra su ex pareja y su familia. Según relató la mujer en diálogo con A24, sus hijas no quieren ir a la escuela por miedo a ser interceptadas por su padre. Además, el hombre atacó y destruyó los autos de su ex suegro y de un tío de Romina.

Sobre el acusado recaen varias denuncias de violencia de género y, según se informó, tiene una orden de restricción desde marzo a su nombre, aunque no la está cumpliendo y continúa poniendo en peligro la vida de su ex esposa. En un incidente previo, Romina afirmó que su ex pareja la agredió con un martillo, golpeándola en la cabeza.

A pesar de que han transcurrido 48 horas desde el incidente, el hombre sigue en libertad y la víctima ha denunciado la inacción de la Justicia tucumana. A pesar de la gravedad de los hechos, que quedaron registrados en un video, aún no se ha solicitado la detención del padre de sus hijas.