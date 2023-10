Horror: Asesinaron a una mujer de un tiro en el pecho para robarle el auto

El pasado miércoles por la noche, una mujer de 67 años fue asesinada por tres delincuentes. La víctima fue sorprendida mientras esperaba junto con su nieta que su hija saliera de trabajar.

El hecho sucedió en el barrio El Talita, González Catán, en el partido de La Matanza. Leonor Isabel Morales, de 67 años, estaba a bordo de su vehículo Gol Trend gris y en principio, al menos dos delincuentes armados atacaron a la mujer, que se encontraba en la vereda, y sin mediar palabras le pegaron un tiro en el pecho. Según informaron, la bala ingresó por el tórax y salió por la espalda.

Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga en el auto de la mujer, quien quedó tendida en el piso. A pesar de que fue socorrida por familiares y trasladada al Hospital Simplemente Evita, confirmaron su muerte, detalló Télam.

La nieta de la víctima relató que llegó con su abuela hasta el local donde trabaja su mamá y la ayudó a cerrar. Fue en ese momento cuando los ladrones sorprendieron a Morales, que se encontraba en la vereda.

EL DOLOR DE LA FAMILIA

Rodolfo, uno de los hijos de la víctima, el que la cargó y llevó baleada y, aparentemente, ya fallecida al hospital; contó al canal Telefe que el hecho se dio luego del festejo de cumpleaños de uno de los bisnietos de Leonor. 'Salimos de la fiestita y mi mamá vino a traerla a mi sobrina para ayudarla a mi hermana a que cierre el negocio', explicó en referencia al comercio frente al cual ocurrió el crimen

'Me llama mi sobrina (y me dice) que le habían disparado a mi mamá, que le habían robado, que le habían pegado un tiro', continuó el hijo con su relato. Y agregó: 'Me vine rápido, la encontré en el medio de la calle a mi mamá, la alcé y la llevé al hospital. La mataron para robarle el coche, a una señora de 67 años. Recién había cumplido los años el 5 de este mes'.

Por otro lado, mediante redes sociales, un nieto de Morales manifestó en las últimas horas su pesar por lo sucedido: 'No me alcanza la pantalla para escribir lo que necesito decirte. Sé que en algún lado vas a leer o vas a sentir en tu alma que lo escribí. Te voy a extrañar mujer de la vida. Abuela de vida, no caigo en tu partida y menos cuando me lo dijo mi mamá. Te amaré hoy y siempre'.