Un grave ataque tuvo lugar este jueves por la mañana, en una vivienda del barrio Parque Gregorio Mayo en Rawson. Un hombre fue apuñalado por una mujer, quien le produjo cortes en la zona abdominal con el uso de un cuchillo.

Según informa la policía, la denuncia fue hecha por una vecina, quien se contactó por teléfono con los agentes, para solicitar su presencia en el domicilio. Cuando ingresan los efectivos a la vivienda, visualizaron a una mujer sobre el cuerpo de la víctima, pronunciándole “papito se fuerte, no te quise hacer esto”.

En tanto, según las primeras declaraciones de la mujer ante la policía, sostuvo "él entró a mi casa y me agarró del cuello y me tiró contra un tender, yo no supe que hacer, atiné a defenderme con lo único que tenía y era un cuchillo que estaba sobre la mesa, así que lo corté”.

El hombre fue identificado como Luis Vargas, se encontraba internado en el Hospital Santa Teresita en quirófano, y finalmente la Comisaría de Rawson confirmó esta tarde su fallecimiento.

En el lugar del hecho se hizo presente la Fiscal General de Rawson, Florencia Gomez, junto al Procurador Leonardo Cheuqueman y demás investigadores del Ministerio Público Fiscal, Sebastián Paredes y Angelo Burgos, quienes se encuentran realizando las medidas de investigación solicitadas por la Fiscal jefe.

La mujer se encuentra detenida por el suceso, y este viernes se prevé la audiencia de control de detenidos.