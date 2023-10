En la tarde del lunes se llevó a cabo la audiencia de cesura o imposición de pena en relación al homicidio de Víctor Hugo Virreira acontecido el pasado 24 de julio de 2022, en pleno centro de nuestra ciudad, que tiene como condenado a Ezequiel Painelaf.

El pasado 22 de septiembre el tribunal popular de jurados condenó por unanimidad Painelaf como autor del hecho. En la cesura el fiscal, teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes del caso, solicitó la pena de 13 años de prisión; en tanto que la defensa el mínimo de la pena establecido para el delito, 8 años de prisión.

Finalmente, la jueza técnica pasó a deliberar y el próximo lunes 9 de octubre, a las 12.00 hs., dará a conocer su veredicto de pena.

El fiscal, luego de ofrecer prueba, y considerando las circunstancias agravantes y atenuantes del caso solicitó la pena de 13 años de prisión para Painelaf. Como agravantes consideró el medio empleado para quitarle la vida a Virreira, las circunstancias de consumación:

La sorpresa de la agresión y la imposibilidad de defenderse de la víctima. La banalidad del motivo por el cual se produce la agresión y también el horario y lugar en que fue cometida la agresión. Asimismo, la circunstancia de retirarse del lugar después de cometido el hecho. Como atenuantes la edad de Painelaf al momento del hecho y su grado de instrucción; como la no trascendencia de la pena a terceras personas, ya que es padre de un menor de edad y su falta de antecedentes penales.

Finalmente, el fiscal solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva que cumple Painelaf hasta que la sentencia quede firme, por el peligro de fuga, la gravedad del hecho y que fue declarado penalmente responsable por un jurado popular.

La defensora por su parte solicitó el mínimo legal para el caso, entendiendo que “hay más atenuantes que agravantes, en el caso”. Mencionando “como atenuante la edad de Painelaf al momento del hecho, 19 años, su grado de madurez para motivarse en la norma. La reciente paternidad; su educación, primaria completa. Su conducta precedente, no cuenta con antecedentes penales computable. La no trascendencia de la pena a terceras personas. Su situación familiar que lo marcaron en su vida”. Hay que tener en cuenta la proporcionalidad y la humanidad de la pena, no pudiendo ir más allá del mínimo legal, una pena mayor sería degradante e inhumana, continuó la defensora. “El mínimo, 8 años, ya es una pena elevada”.

El homicidio de Víctor Hugo Virreira:

El hecho ocurrió el 24 de julio de 2022, siendo las 23:15 hs. aproximadamente, cuando Víctor Hugo Virreira junto a un amigo transitaban a pie por calle San Martin, entre calles 25 de Mayo y Mitre de ésta ciudad en dirección al local comercial Bumper y por detrás a escasos metros y en idéntico sentido de circulación peatonal caminaban Marcelo Ezequiel Painelaf junto a una persona de sexo femenino, realizando diversos escupitajos al suelo, y en evidente estado de exaltación comenzó a proferirle diversos insultos amenazantes al amigo de la víctima y luego de recorrer algunos metros, continuó el altercado con Víctor Hugo Virreira en proximidades del Cine Coliseo de ésta ciudad.

En tales circunstancias, Ezequiel Marcelo Painelaf efectuó 2 golpes de puño sobre el rostro de Víctor Hugo Virreira que provocaron su caída al suelo, golpeando su cabeza contra la cinta asfáltica.

Luego, el imputado le propinó 2 patadas sobre la cabeza de la víctima que se encontraba desvanecida en el suelo. A consecuencia de los golpes recibidos, Víctor Hugo Virreira sufrió “traumatismo craneoencefálico por hemorragia subdural aguda” que le provocó su deceso el 25 de Julio de 2022, a las 07:40 hs.