Hay ocho imputados por el incendio del pabellón común de una comisaría en Sarmiento

Se trata de Edwin Nicolás Jaramillo, Mirko Alonso Gallardo, José Atilio Perán, Juan Carlos Barrientos, Diego Armando Jara, Ismael Antonio Payahuala, Fernando Adrián Artiles y Miguel Rodríguez, quienes están siendo juzgados por el tribunal unipersonal a cargo del magistrado Alejandro Rosales. Los ocho imputados fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal, de ser los autores del incendio del pabellón común de condenados de la comisaría de Sarmiento. El hecho ocurrió el 20 de julio de 2018.

En el inicio de las audiencias de debate, la fiscal Laura Castagno presentó su teoría del caso. En este marco, refirió que el 20 de julio de 2018, a las 18:45, los ocho detenidos se encontraban alojados en el Pabellón Comunitario de personas condenadas, que cumplen pena privativa de libertad.

Según los investigadores, los policías a cargo del cuidado de los detenidos, habían rechazado el pedido de los internos para que los autorizaran a ingresar una pava eléctrica y un teléfono celular.

Los argumentos desarrollados por las autoridades, se basaron en que esos elementos son considerados peligrosos para la seguridad propia y de terceros. Asimismo, indicaron que están prohibidos por la normativa interna.

En este marco, los presos iniciaron una protesta. Para ello, utilizaron los rellenos de los colchones, almohadas y ropa de cama, que son provistos por la institución. También prendas de vestir de su propiedad, pinturas y papeles, que tenían para realizar artesanías varias.

Incendio y fuga

Después, con un encendedor, crearon varios focos ígneos dentro del pabellón y en el patio interno enrejado. En la denuncia, las autoridades, indicaron que los condenados dañaron las ventanas que comunican el pabellón, con el patio interno enrejado. Al ingresar a ese sector, cubrieron la cámara de seguridad con una remera. El objetivo era evitar que el personal policial pudiera tomar conocimiento de esta situación.

Cuando la policía advirtió la existencia del incendio, convocó al personal de turno y a integrantes de otras divisiones. Asimismo, dieron aviso a bomberos voluntarios y autoridades sanitarias. Luego, los uniformados llegaron hasta el patio interno. En ese espacio, pudieron reducir a los condenados.

Los ocho internos, estaban con los rostros cubiertos y ejerciendo fuerza sobre la puerta que comunica al patio de la comisaría. Para la fiscalía, las intenciones del grupo de los ocho, era evadirse.

Finalmente, los condenados fueron reubicados, y los bomberos extinguieron el fuego. De acuerdo al informe de los peritos, el fuego de vastas proporciones, puso en riesgo de muerte, tanto a las personas procesadas, que se encontraban alojadas en la comisaría, como también a los que estaban prestando servicios allí.

Con respecto a la calificación jurídica, Castagno señaló que se acusó a los sospechosos como presuntos autores de los delitos de daño doblemente agravado, por haberse ejecutado el hecho, en venganza a las determinaciones de las autoridades y por tratarse de bienes de uso público. A ello, agregó los delitos de incendio agravado por peligro de muerte, y tentativa de evasión.

Requisa y Tortura

A su turno, el abogado Gustavo Oyarzun, del Ministerio Público de la Defensa, sostuvo que, al concluir la etapa de producción de la prueba, va quedar en claro que la situación y los hechos no ocurrieron en la forma que fue presentado por la fiscalía.

En este sentido, afirmó que la situación se enmarca en un conflicto que los internos mantenían con las autoridades de la comisaría. A ello, agregó que en esa jornada el personal policial realizó una requisa en la que se amedrentó y humilló a los internos. Asimismo, el defensor no coincidió con la calificación de incendio agravado.

En este contexto, los imputados utilizaron su derecho a declarar en esta etapa del proceso. El acusado Diego Jara-en representación de todo el grupo- relató la situación previa al día de los hechos.

Según el testimonio del imputado, los internos mantenían una huelga de hambre, en reclamo de calefacción, agua caliente y cursos. Ante la falta de respuestas de las autoridades policiales y judiciales, decidieron provocar focos de incendio para llamar la atención.

Luego, narró el momento de la intervención policial, a la que describió como una situación de tortura y agresiones. Al concluir las declaraciones de los imputados, comenzó la ronda de testigos propuestos por la parte acusadora.

Ficha de la audiencia

Juez: Alejandro Rosales

Ministerio Publico Fiscal: Fiscal Laura Castagno- Procuradora Fiscal Marisol Sandoval

Ministerio Público de la Defensa: Dr. Gustavo Oyarzun

Calificación legal: Daño doblemente agravado, por haberse ejecutado el hecho, en venganza a las determinaciones de las autoridades y por tratarse de bienes de uso público (Art. 184 inc. 1, inc. 5) en concurso real con incendio agravado por peligro de muerte (Art. 186. inc., 4), en concurso real tentativa de evasión, en calidad de co autores (Art. 280, 42, 55 y 45 del Código Penal).

Fecha del hecho: 20/07/2018

Imputados: Edwin Nicolás Jaramillo (30)) (Condenado a 9 años de prisión por homicidio. En libertad condicional), Mirko Alonso Gallardo (29) (Condenado a 6 años y 6 meses de prisión por robo agravado. En libertad condicional) José Atilio Perán (33) (Condenado a 6 años y 6 meses de prisión por robo agravado. Alojado en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew), Juan Carlos Barrientos (22) (Condenado a 4 años de prisión por robo agravado. En libertad condicional) Diego Armando Jara (28) (Condenado a 8 años y 6 meses de prisión por robo agravado. En libertad condicional) Ismael Antonio Payahuala (31) (Condenado a 1 año de prisión por abigeato. En libertad condicional), Fernando Adrián Artiles (26) (Condenado a 15 años de prisión por homicidio. Alojado en la comisaría segunda de Trelew) y Miguel Rodríguez (32) (Condenado a 8 años y 6 meses de prisión por homicidio. Alojado en la Alcaidía policial de Comodoro Rivadavia)