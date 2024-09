Este martes, las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre en las aguas del lago Lácar, en San Martín de los Andes. La víctima, de 36 años, había sido denunciada como desaparecida el día anterior, según informaron fuentes de la Policía de Neuquén.

El subcomisario Rubén Ahumada confirmó que el cuerpo fue hallado cerca de la orilla, en inmediaciones de la zona donde opera Prefectura Naval Argentina. “Estaba en el agua, muy cerca de la costa, y no presenta signos de violencia visibles”, precisó el oficial, quien agregó que en las próximas horas se llevará a cabo la autopsia para determinar las causas exactas de su muerte.

La desaparición del hombre había sido denunciada el día anterior, lo que dio inicio a una búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad. En el lugar del hallazgo, los efectivos también encontraron una mochila con algunas pertenencias del fallecido, entre ellas elementos de pesca, lo que sugiere que podría haber estado practicando esta actividad antes del suceso.

Prefectura Naval continúa en el lugar realizando las primeras diligencias y recolectando pruebas que permitan esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte. La Fiscalía local también se hizo presente para coordinar los pasos a seguir en la investigación.

Aunque no se descarta ninguna hipótesis, las primeras observaciones no indican la intervención de terceros. "No hemos encontrado signos de violencia visibles, pero será la autopsia la que brinde mayor claridad sobre la causa de la muerte", afirmó Ahumada.

Con información de DiarioRN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.