La situación judicial del actor Fabián Gianola sigue empeorando luego de haber sido denunciado por abusar sexualmente a dos mujeres, luego de que en las últimas horas una tercera víctima presentara una acusación en su contra.

Se trata de la actriz Griselda Sánchez, quien afirmó que el hecho se produjo luego de su salida de la casa de Gran Hermano. "Necesitando una nueva oportunidad laboral, surge un llamado de trabajo del programa Bien Tarde conducido por Fabián Gianola", explicó quien en ese entonces tenía 22 años.

En base a sus dichos, las situaciones "incómodas" surgieron pronto. "La mano que por aparente casualidad te tocaba una nalga o un pecho al pasar", amplió.

"Se reía de mí con otros hombres del equipo a mis espaldas cuando yo pasaba, gestos simplemente denigrantes hacia mi persona", sumó además quien está siendo defendida por el abogado de Diego Fernando Maradona, Mario Baudry.

Fabián Gianola podría ir preso por seis casos de abuso sexual

Finalmente, acusó a Gianola de "marcarla" como "la tontita que no se dejaba coger porque no me daba ni para eso".

Cabe destacar que Gianolla ya había sido denunciado por otras dos mujeres respecto a siete presuntos casos de abuso sexual, y en las últimas horas difundió un video en el que negó los cargos y acusó a sus denunciantes de pretender "extorsionarlo".