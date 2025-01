Un hombre denunció a una mujer por mantener a su hija de 42 años y con síndrome de Down encadenada a una cucha de perro, donde se resguardaba de la intemperie en total situación de abandono. Cansado de ver la situación de maltrato y esclavización, decidió tomarle fotografías y hacer la denuncia.

El hecho ocurrió en la localidad de General Güemes, en la provincia de Salta, donde la policía allanó la precaria propiedad en horas de la tarde del lunes pasado.

Sin embargo, la madre de la joven, identificada como Ester, decidió dar su versión de los hechos. “No soy una madre maltratadora, los vecinos me conocen, saben la relación con mi hija y todo lo que hago por ella”, fue lo primero que aseguró.

Y a continuación, explicó que todos los vecinos saben de la condición que sufre su hija y de su atención para con ella.

“Los vecinos de toda la vida en este sector del centro de la ciudad nos conocen, pero al lado hay una vivienda donde se alquilan piezas y los inquilinos cambian con frecuencia. Seguramente, alguien que no sabe de nuestra situación registró esas imágenes”, afirmó.

"Mi hija me supera con sus actitudes. Yo estoy enferma, me tengo que operar, pero me veo obligada a suspender las fechas porque no puedo dejarla sola. Ella juega con el perro, se mete en su cucha, se tira al piso; lamentablemente, y quizás tenga que ver con el momento de su sexualidad, se desnuda y sale afuera".

La mujer indicó que su hija “tiene cierta independencia, visita a vecinos, ellos le regalan cosas, todos saben que estoy muy pendiente de ella, la llevé a un psicólogo, está medicada porque su energía es muy elevada”, concluyó.

Horror: Rescataron a una mujer que vivía encadenada a la cucha de un perro en total abandono

Con información de Noticias Argentinas, editada y redactada por un periodista de ADNSUR