Golpeó a un chico en el boliche, lo dejó con muerte cerebral y su papá lo entregó en la comisaría

Un hombre entregó a su hijo de 18 años a la policía, dejándolo a disposición de la justicia por ser uno de los autores de la brutal golpiza que dejó a Lautaro Alvarado con muerte cerebral. La patota compuesta por cuatro jóvenes atacó al joven a la salida de un boliche en Gregorio de La Ferrere.

El hombre presentó a su hijo acompañado de un abogado a las 23 de este jueves, diciendo que era buscado como partícipe del ataque al joven que se encuentra internado.

El joven se presentó quedó acusado como coautor de homicidio, alojado en la dependencia policial luego de un acuerdo entre las partes dado durante un operativo en la casa de la familia.

Salió a bailar y una patota lo golpeó brutalmente: tiene muerte cerebral

Desde la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios Dolosos del Departamento Judicial La Matanza, tienen previsto indagar al sospechoso en las próximas horas.

La policía bonaerense continúa con los procedimientos para dar con otros dos sospechosos que participaron de la agresión contra Lautaro Alvarado y sus amigos.

Lautaro Alvaredo, tiene 19 años y entre cuatro jóvenes lo golpearon brutalmente. Desde la clínica donde se encuentra internado señalaron que su diagnóstico es de "muerte cerebral" y que las expectativas de sobrevida son "nulas".

El último domingo por la noche, Lautaro junto a sus amigos fueron a bailar al boliche “Cyrux” en Gregorio de Laferrere. En un momento, la seguridad del lugar echó al joven por motivos que se desconocen.

En la vereda del boliche, cuatro jóvenes emboscaron al chico y lo atacaron a golpes. Le dieron una brutal patada en la cabeza.

El papá de la víctima contó que luego del ataque “la ambulancia no venía y el patrullero no quería llevar a mi hijo. Estuvimos 14 horas esperando una ambulancia de la UTA. Todo porque faltaba un papel, porque no habíamos hecho la denuncia y qué sé yo. Mi hijo tendría que estar vivo”.