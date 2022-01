El hecho ocurrió el viernes por la tarde en la planta de procesamiento Arenas Patagónicas de Dolavon.

Según se denunció, un trasportista de 62 años, oriundo de Comodoro, fue interceptado por un grupo de hombres que dijeron responder al Sindicato de Camioneros y lo golpearon, le quitaron las llaves y rompieron el interior del camión.

La víctima - que presta el servicios de traslado de materiales desde esa planta a la ciudad de Neuquén - tuvo que ser retirado del lugar y trasladado de urgencia al Hospital de Dolavon.

Según se informó desde la Cámara Patagónica de Transporte y Logística (CEPATACAL) y la Federación de Transportes y Logística de la Patagonia (FETRALPA), todo comenzó por el despido de un chofer que trabajaba en la planta hace 3 meses y 20 días.

"Como es de Neuquén le ofrecí llevarlo hasta allá porque yo tenía que viajar a concretar el traslado de la carga que no había hecho. Él me dijo que no hacía falta porque tenía un primo en Rawson", indicó la víctima.

FUERTE REPUDIO DE LOS SINDICATOS

La CEPATACAL y la FETRALPA manifestaron su repudio al violento accionar de los miembros del Sindicato de Camioneros Chubut y emitieron un comunicado:

Lamentamos que el camino de esta organización sea la violencia y no los caminos institucionales y legales para dialogar. Mantenerse por fuera de estos ámbitos expone seriamente a una organización que debe velar por los derechos de los y las trabajadoras. Nos preocupa esta actitud y la de la empresa concesionaria de la extracción y el traslado de materiales.

El accionar del grupo patoteril sin ningún tipo de reparo dentro de la planta puede permitirnos sospechar que hay acuerdos claros acerca de estas metodologías que claramente rechazamos. En este marco exigimos la intervención de las autoridades judiciales e institucionales del gobierno de Chubut para dar con los responsables materiales y políticos de semejante acto de violencia.

Es que hechos como este vienen a poner en riesgo la seguridad jurídica de nuestro compañero que con mucho esfuerzo logra mantener su fuente de trabajo, único sustento familiar. Cabe acotar que quienes integran esta cámara son microempresas, en general de carácter familiar, por lo que este tipo de intervenciones atentan contra ellas.