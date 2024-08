El pasado lunes por la noche, un contador sufrió un violento asaldo en la Ruta Nacional N°40, mientras regresaba a su provincia tras haber comprado 350.000 dólares.

Según detalló Diario de Cuyo, el hecho ocurrió en San Juan, luego de un viaje relámpago a Mendoza. De acuerdo a lo que denunció, dos delincuentes interceptaron su vehículo, lo amenazaron, golpearon y lo despojaron del dinero en efectivo.

"Venía manejando y de repente dos sujetos me cerraron el paso. Me apuntaron con un arma y me exigieron que les entregara el dinero. No tuve más remedio que acceder a sus demandas", relató el contador en su declaración a la policía.

Tras el violento asalto, la víctima quedó en estado de shock, por lo que una ambulancia tuvo que trasladarlo al Hospital de Pocito para que recibiera asistencia médica.

La causa fue radicada en la Comisaría 7º, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad de San Juan, y las autoridades se encuentran investigando el caso para dar con los responsables de este delito.