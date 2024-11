En una conferencia cargada de emoción y firmeza, la vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, rompió el silencio este martes, tras conocer el avance del proyecto que busca su “inhabilidad moral”. La iniciativa será tratada mañana en una sesión especial convocada por la Legislatura provincial, en un contexto de acusaciones en su contra relacionadas con el desvío de fondos públicos.

“Esto es un golpe de Estado a la democracia, a la institución de la Legislatura”, afirmó Ruiz, refiriéndose a la situación política que atraviesa la provincia. La vicegobernadora cuestionó duramente la postura de los legisladores, especialmente en relación con el tratamiento de su caso, al considerar que no hay pruebas de corrupción. “¿Dónde están los hechos de corrupción? Si ni siquiera le han dado derecho a mi hermano de defenderse”, expresó, refiriéndose a las denuncias contra su hermano, Pablo Ruiz, señalado en el desvío de fondos desde la Legislatura hacia su cuenta personal.

Ruiz también cuestionó lo que considera un ataque político, apuntando al gobernador Rolando Figueroa: “No me atendió el gobernador. No se ha solidarizado conmigo ni con mi familia”, relató, refiriéndose al allanamiento en la casa de su madre de 80 años, quien vivió la experiencia del operativo con miedo y angustia. “Este es un nivel de autoritarismo tremendo, no podés levantar la voz porque te aplastan”, agregó, haciendo alusión a la falta de apoyo del mandatario provincial.

La vicegobernadora también aprovechó para criticar la moralidad de los legisladores que apoyan su inhabilitación: “Vergüenza le tendrían que dar a todos los diputados elegidos por el pueblo”, dijo con tono de reproche, mientras se preguntaba dónde estaba el verdadero espíritu democrático en las decisiones que se toman en la Legislatura.

Con respecto a la sesión que se llevará a cabo este miércoles, Ruiz confirmó su presencia: “Obviamente, no me voy a ir, no voy a salir. Me quieren pedir la separación del cargo, pero no voy a dejar de levantar la voz”, aseveró, dejando en claro que buscará defenderse en todos los ámbitos posibles, incluso llegando a la Corte si fuera necesario.

Finalmente, Ruiz hizo referencia a las posibles motivaciones políticas detrás de este proceso: “Me quieren inhabilitar moralmente”, indicó irónicamente, sugiriendo que el trasfondo de la medida es un intento de restarle poder e influencia política dentro del gobierno provincial.

Con información de Noticias 7 bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.