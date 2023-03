El pasado 15 de noviembre del año 2022, una abuela de 92 años fue asesinada en su vivienda, en la localidad de Caleta Olivia. Se conoció que la menor a través de un mensaje de WhatsApp a una tía reconoció que tras una pelea, ahorcó a su abuela hasta matarla.

El cuerpo sin vida una mujer de 92 años fue descubierto por una de sus nietas de 39 años, en su domicilio en calle Castelli al 1000, en la localidad santacruceña ese martes al mediodía.

La mujer fue encontrada boca arriba en la cama y a su alrededor había pedazos de vidrios rotos. Las lesiones alrededor del cuello determinaron - a simple vista - que murió por ahorcamiento con una sábana.

INESPERADO GIRO

Nancy es la hija de la abuela asesinada y denunció a su hermano en la Comisaría de la Mujer y la Familia por haberla agredido con un palo.

Según informó El Caletense, en el día que se enteró del hecho, contó: "En la mañana me llama mi hermana avisándome que mi mamá había fallecido, agarré un remís porque no me arrancaba el auto y me fui a la casa. Pensaba que había fallecido por causa natural y cuando llego veo todo el despelote, cosas rotas, vidrios rotos y ella estaba golpeada".

Y relató, "mi hermana ya la había vestido, porque ella llegó primero. A mi mamá la habían encontrado desnuda y toda golpeada. Supuestamente murió asfixiada, después de que la golpearon. Eso quedó en que la nena la había matado, pero había mucho desorden en la casa".

Para Nancy, a su mamá la mataron en una situación de robo. En ese momento, su madre vivía sola en su casa y la menor vivía con su papá y un hermano en otro departamento que está al lado. La familia es propietaria de un complejo de departamentos que están ubicados en un mismo terreno del barrio mencionado.

Sobre las sospechas que tienen -y que ya está en manos de la Justicia- comentó que su sobrino tiene cámaras de seguridad en el portón y en las imágenes de ese día pudieron ver qué llegó una pareja en un auto, el hombre sacó un palo del baúl y entraron a la casa de la abuela.

"Esto ocurrió entre las 12:30 y 1 de la mañana. La nena lo que hizo es abrir la puerta porque tenía una llave de la casa y después la cerró cuando la terminaron de matar. Les abrió la puerta porque los conocía", dijo y cree que la mujer que entró sería la madre de la menor, una mujer que hace años fue detenida en Buenos Aires junto a un prófugo de la Justicia.

EL ROBO

"La madre de la nena quería plata y ella se la dio, pero el dinero era de la abuela", comentó Nancy al medio santacruceño.

Según infomó la hija de la víctima, la abuela de 92 años tenía una gran cantidad de dinero guardado en un baúl. Esa plata nunca apareció.

La hipótesis que maneja la familia es que la mujer que entró a la casa el día del crimen "es la mamá de la nena", dijo la mujer, ya que eso es lo que vieron en las imágenes de las cámaras de video vigilancia.

"Pero esperamos que lo determine la Justicia, hasta el momento no le han tomado la declaración" mencionó.Y añadió que cree que su hermano también tiene que ver con el hecho. "Él les dejó el camino libre esa noche. Esa noche no se encontraba nadie, la nena estaba sola con la abuela. En ese momento el inquilino de al lado se había ido a Córdoba o sea que por más que gritara nadie la iba a escuchar. Esa noche estaba todo dado para que pasara eso".