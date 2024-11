En la madrugada del lunes, agentes de la Comisaría N°52 lograron ubicar al prófugo de apellido Chirino, quien estaba cumpliendo prisión domiciliaria tras un robo y un ataque a un policía. El delincuente había escapado del domicilio de un familiar en el que debía permanecer bajo vigilancia, generando un amplio operativo para dar con su paradero.

Cerca de las 3 de la mañana, 14 efectivos policiales lo detectaron caminando encapuchado por la calle Astor Piazzolla. Al identificarlo, los agentes le dieron la voz de alto, momento en que Chirino reaccionó de manera violenta, arrojando una botella de vidrio contra uno de los uniformados. El policía logró esquivar el objeto, pero el fugitivo rápidamente extrajo un hierro tipo "faca tumbera" con el que intentó apuñalar a los oficiales, un método que ya había empleado previamente en un incidente similar.

Murió un trabajador en una construcción: ¿quién era?

Tras el ataque, el delincuente emprendió una fuga a pie, saltando paredes en su intento por evadir a los efectivos que lo perseguían. Logró ingresar al patio de una vivienda en la calle Guatemala, donde finalmente fue acorralado por los policías y se rindió. Durante su captura, Chirino habría expresado resignación: “Está bien, ya perdí, mi abogado me dijo que me hacía mal que me trataban así”, trascendió entre los agentes presentes en el procedimiento.

Luego de ser reducido, Chirino fue trasladado al Hospital Natalio Burd para una revisión médica, procedimiento obligatorio tras este tipo de detenciones. Finalmente, fue llevado a la sede policial, donde permanece a la espera de las disposiciones judiciales que definirán su situación tras este segundo intento de agresión a los efectivos de seguridad.

Vaca Muerta Sur: cuáles son las cinco petroleras que participarán de la inversión de 15 mil millones de dólares junto a YPF

El incidente ha generado preocupación en la comunidad, ya que el sujeto había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria, la cual era claramente vulnerada con esta fuga y agresión. Fuentes policiales adelantaron que se reforzarán los controles para evitar futuros intentos de fuga y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad correspondientes.

Con información de Centenario Digital, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.