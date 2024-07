Fuerte choque en la Ruta 7 entre dos autos generó demoras en Neuquén

Este miércoles por la tarde, un accidente de tránsito en la Ruta 7, sobre la Avenida Alfonsín y a la altura del Cañadón de las Cabras, provocó una severa interrupción en el flujo vehicular. El siniestro, ocurrido alrededor de las 17:30, involucró a cuatro vehículos que colisionaron en cadena mientras se desplazaban desde Centenario hacia Neuquén.

Los vehículos implicados en el choque fueron un Chevrolet Onix, una Toyota Hilux, un Suzuki Fun rojo y un Honda Fit. Aunque el accidente dejó importantes daños materiales en los autos, no se reportaron víctimas fatales. No obstante, personal de salud se encuentra en el lugar para asegurar que los conductores no hayan sufrido lesiones a causa del fuerte impacto.

Fuerte choque frontal en la Ruta 40: un hombre quedó atrapado en su auto

La interrupción del tránsito generó una extensa fila de vehículos en el acceso al Tercer Puente. En la zona trabajan efectivos de la Comisaría 4ta, Bomberos Voluntarios y equipos de salud para realizar las tareas necesarias y gestionar la situación. Las causas del accidente están siendo investigadas.