Este domingo por la madrugada, una joven de 29 años recibió una brutal paliza a la salida de un conocido boliche, donde había ido a festejar su cumpleaños.

El hecho ocurrió en la localidad mendocina de Goyo Cruz y fue captada por un video que se hizo viral en las redes sociales.

Según lo revelado por fuentes policiales, la víctima salió del local nocturno en compañía de sus hermanos y un grupo de amigos, dirigiéndose hacia su vehículo. Fue entonces cuando descubrieron a unos delincuentes intentando forzar una puerta con la intención de robar el auto.

En ese momento, se desató una fuerte discusión que escaló rápidamente en un ataque. “Mis hijos buscaban que se alejaran del auto, pero los empezaron a insultar y se defendieron. Rodeaban al coche, cuando mi hijo se acercó para subir, se dio cuenta de que la puerta había sido forzada. Ahí empezaron a buscarle pelea”, contó Hugo, padre de los jóvenes agredidos, en declaraciones a Mendoza Online.

Fue a buscar al delincuente que le robó a su hijo y lo mataron de un balazo

“Después llegó un auto blanco, de donde se bajaron otros pibes, y ya eran muchos contra tres varones y las chicas. Ahí les empezaron a pegar y mis hijas intentaban separar. También, empezaron a pegarle patadas al auto y a tirarle piedras”, agregó.

En la continuidad del relato, Hugo comentó que "mi hija fue pedirles que dejen de pegarle al auto y ahí fue cuando le pegan esa piña que se ve en el video y la desmayan. Ayer ella no se pudo levantar bien porque estaba mareada. Está con el oído que no escucha y no puede comer porque no puede mover la boca. Se desmayó porque -el agresor- le pegó en la pera, así que ahora tiene que ir al médico".

Cuál es el formato de los cruces de la Copa de la Liga y quiénes son los clasificados

Por lo pronto, las víctimas ya realizaron la denuncia judicial, pero hasta el momento no lograron identificar a ninguno de los agresores, según publicó Diario Uno.

“Le pido a la gente que si alguien los conoce, que aporte datos al 911 para apurar el trámite de encontrarlos. En la imagen del video se ve bien la cara del pibe. Pedimos que nos ayuden”, insistió el hombre.