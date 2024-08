David Alejandro Carballo fue condenado a tres años de prisión por el delito de "extorsión en grado de tentativa". Así lo decidió la Cámara Penal de Puerto Madryn. Se comprobó que se hacía pasar por abogado y pedía plata a sus víctimas en un falso caso de sextorsión.

El hecho comenzó a investigarse en el año 2021, t, las víctimas eran contactadas por una mujer y luego intervenía Carballo, que se hacía pasar por abogado y extorsionaba a las personas a cambio de dinero para no ser denunciado.

En este contexto, una víctima denunció la situación en 2021, tras un llamado a su celular. “Una persona dijo que le había mandado fotos íntimas a la hija y que me iba a llamar el abogado para hacer un arreglo. Después me llamó otra persona que se identificó como abogado de la familia (utilizaba como foto de perfil la foto de un exjuez) y dijo que si no enviaba dinero me iba a denunciar y pedir la detención.”

“Y ahí me solicitó 100 mil pesos para arreglar todo y que esto no salga a la luz. Quiero dejar en claro que nunca mandé fotos de nada y es claramente que me quieren estafar,” explicó el hombre.

Luego de la denuncia, comenzó una investigación que llegó hasta el Instituto Penitenciario Provincial (IPP). Allí, se comprobó que David Carballo estaba involucrado en el hecho y era la persona que se hacía pasar por abogado, exigiendo sumas de dinero.

En el marco del caso, la Cámara Penal de Puerto Madryn confirmó la pena de tres años a Carballo. Cabe recordar que además, se le sumarán las condenas por robo y homicidio, que actualmente cumple en el IPP de Chubut.

LA FISCALÍA ADVIRTIÓ EL MODUS OPERANDI DE LOS DELINCUENTES

Desde la fiscalía, advirtieron a la población sobre la modalidad de estafa. “Alguien se pone en contacto por medio de redes sociales con el usuario a través de un perfil de una mujer y, tras una breve charla, le pide fotos íntimas y el número celular. A partir de eso, comienzan las intimidaciones y exigencias para lograr la transferencia de distintos montos de dinero”, explicaron.

“En algunos casos, los extorsionadores los amenazan diciéndole que si no paga una suma de dinero van a publicar las fotos. En otros casos, los estafadores cambian de estrategia y se hacen pasar por representantes del Poder Judicial, policías o abogados, donde los amenazan con denunciarlos o detenerlos diciendo que la chica era menor de edad”, concluyeron.

