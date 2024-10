Este domingo por la tarde y luego de casi 9 horas de búsqueda, la Policía encontró el cuerpo de un joven de 31 años que había desaparecido.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del canal Los Andes, ubicado en el distrito Los Campamentos, de Rivadavia, Mendoza, y tuvo como víctima a Ever Matías López.

Según detallaron fuentes policiales, López se encontraba junto a su amigo compartiendo bebidas alcohólicas y cayó al cauce del agua tras resbalarse.

Posteriormente y de acuerdo a lo que señaló el denunciante, quien emanaba un fuerte olor etílico, Ever López le había dicho en broma que "me voy a tirar al canal", pero no sabía nada.

En el lugar trabajaron en conjunto Bomberos de la Policía de Mendoza, personal de la Policía Rural, personal de la Unidad Investigativa y personal de VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados). Pasadas las 14 horas, un contratista de una finca informó que realizaba tareas de riego y encontró un cuerpo sumergido, el cual correspondía a la persona buscada.

Con información de Mdzol, editada y redactada por un periodista de ADNSUR