El incidente ocurrió en los primeros minutos del 1 de enero, alrededor de las 00:30, en la Avenida Juan Schreiber al 250. Según informó el comisario Pedro Güento, varios vecinos alertaron a la Policía sobre un hombre que, presuntamente ofuscado por los ruidos de la pirotecnia, salió de su domicilio portando una carabina calibre 22 largo para amenazar a quienes celebraban la llegada del año.

Los uniformados se acercaron rápidamente al lugar y, tras recabar testimonios, se dirigieron al domicilio señalado. Allí, el propietario de la vivienda admitió que un familiar suyo había efectuado las amenazas. El hombre entregó el arma de manera voluntaria, explicando que la poseía porque se dedicaba a reparar armas de terceros.

Afortunadamente, no se registraron disparos ni lesiones. Según aclaró Güento, hasta el momento no se han presentado denuncias formales de vecinos amenazados de manera directa. “Se procedió al secuestro del arma, pero no sabemos si estaba en condiciones de uso. Hasta lo que tenemos, el hombre pedía que dejen de usar pirotecnia”, indicó el comisario.

Horror en la Patagonia: dejaron a su bebé de seis meses en el auto y se fueron a una bailanta

El motivo de la reacción del vecino estaría relacionado con los efectos negativos que los estruendos de la pirotecnia generan en los animales. Sin embargo, la situación generó temor en el barrio, especialmente por la presencia del arma.

La carabina secuestrada será peritada para determinar si estaba operativa. Por ahora, las autoridades esperan que los afectados presenten denuncias formales para continuar con el proceso legal. “No tenemos todavía denuncias de amenazas en forma directa, pero continuamos con las averiguaciones”, concluyó Güento.