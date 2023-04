Un hombre de 41 años es donante de espermas y fue a juicio en Países Bajos por riesgos de endogamia e incesto.

Se llama Jonathan Jacob Meijer y admitió tener 550 hijos. Según informó Clarín, la demanda fue iniciada por una madre que tuvo dos hijos a partir del esperma del acusado.

En este sentido, el objetivo es impedir que siga con la donación en clínicas y en redes sociales.

Por otra parte, en la Corte de la ciudad neerlandesa de La Haya, acudieron varias madres con hijos del acusado. Incluso, algunas tuvieron que seguir el juicio desde otra sala. El caso se resolverá el próximo 28 de abril.

QUÉ SOSTIENEN LAS DENUNCIANTES

Explicaron que lo que hace Meijer es una acción peligrosa, debido a que hay riesgo científicamente comprobado de endogamia, incesto y consecuencias psicosociales negativas, en los hijos nacidos por donación.

Además, impide la libertad sexual, porque antes deben comprobar si una posible pareja no es su hermanastro.

LA PALABRA DEL ACUSADO

Jonathan, remarcó que el riesgo de incesto es pequeño. En cuanto a su justificación, señaló que al no ser un donante anónimo, sus hijos pueden saber quien es su padre.

“Me presentan como si fuera una especie de toro rabioso con un impulso procreativo. No lo soy. No creo en la evolución, sino en la creación”, indicó.

Por otra parte, detalló que tiene buena relación con muchos padres y en este sentido, participó en el parto de varios de sus hijos, incluso en el funeral de uno de ellos.

“Ya no me ofreceré por internet, pero si futuros padres se me acercan quiero tener la libertad de responder”, aclaró.

LA INCLUSIÓN EN UNA LISTA NEGRA

El caso fue advertido durante el año 2017, por la asociación de ginecólogos neerlandeses NVOG.

Cabe señalar que durante ese momento, se había conocido los rumores de que Meijer había engendrado por lo menos a 102 hijos en 11 clínicas neerlandesas, De esta manera, fue incluido en una lista negra.

Por otra parte, la mujer que realizó la denuncia, aseguró que mantiene contacto con padres afectados en diversos países. Entre ellos, Australia, Alemania, Dinamarca, España, Reino Unido, Italia, África, Kenia y Tanzania.