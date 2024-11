Desde hace días, familiares de Brian Leonel Salvatierra, un joven de 27 años que viajó desde Buenos Aires a Neuquén hace aproximadamente un mes, llevan adelante una desesperada búsqueda tras su repentina desaparición. La última vez que fue visto estaba en la ciudad de Plottier y desde entonces no se tuvo noticias de su paradero.

Según detallaron sus familiares, Brian es un vendedor ambulante y posee tatuajes en ambos brazos. Mide más de 1,70 metros y, al momento de su desaparición, no contaba con celular, lo cual ha dificultado la comunicación. Su hermana, Abigail, compartió en redes sociales que mantuvo contacto con él hasta el sábado por la noche cuando recibió su última foto, pero desde entonces no ha sabido nada más. "Estamos desesperados porque no contesta y no sabemos dónde está", expresó.

La familia realizó un recorrido por hospitales y lugares donde solía estar en la ciudad. Un amigo de Brian, con quien trabajaba, confirmó que estuvieron juntos hace unos días en el río, pero no ha vuelto a verlo desde entonces. La familia también intentó presentar una denuncia por desaparición en la Comisaría Séptima de Plottier; sin embargo, esta fue rechazada bajo el argumento de que Brian es mayor de edad.

El padre de Brian, quien también solicitó ayuda a través de redes sociales, explicó que su hija viajó el domingo pasado para encontrarse con él, pero Brian no apareció en el lugar acordado. “Estamos destruidos”, señaló, y pidió colaboración para obtener cualquier tipo de información que pueda ayudar a localizarlo.

Las autoridades pidieron que cualquier persona que tenga información relevante sobre el paradero de Brian se comunique con la Comisaría más cercana, ya sea en persona o vía telefónica.

Con información de DiarioRN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.